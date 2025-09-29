La rapera Doja Cat visitará Lima por primera vez el 13 de febrero de 2026. Su concierto será en el Arena 1 como parte de su gira 'Ma Vie World Tour'. Foto: composición Omar Neyra/La República | Foto: composición Omar Neyra/La República

La rapera estadounidense Doja Cat emocionó a sus fans peruanos al confirmar que llegará a Lima por primera vez para ofrecer un concierto el 2026, como parte de su gira ‘Ma Vie World Tour’. La cita para ver en vivo a Amala Ratna Zandile Dlamini (verdadero nombre) está programado para el próximo 13 de febrero en el Arena 1. Las entradas estarán disponibles en Ticketmaster.

La superestrella global y ganadora del Grammy incluyó a Perú como parte de su tour mundial, con el que recorrerá ciudades como São Paulo, Buenos Aires, Ciudad de México, Dublín, Londres, Lisboa, París, Chicago, Denver, Vancouver, Los Ángeles, Las Vegas, Miami, Toronto y más, antes de culminar con un concierto estelar en el Madison Square Garden de Nueva York.

¿Cómo comprar entradas para el show de Doja Cat en Lima?



Las entradas para el concierto de Doja Cat, una de las artistas más exitosas y ambiciosas de su generación, estarán disponibles a través de Ticketmaster. La preventa empezará el jueves 2 de octubre de 10:00 a.m., con un 15% de descuento, pagando con tarjeta BBVA. En tanto, la venta al público general comenzará el viernes 3 de octubre a las 10:00 a.m.

Para su concierto en el Arena 1, Doja Cat promete un show de gran escala, con el despliegue visual y sonoro que caracteriza a la artista y que la ha convertido en una de las figuras más influyentes del pop y el hip hop mundial.

La gira de Doja Cat acompaña el lanzamiento de su esperado quinto álbum de estudio, ‘Vie’ (2025). Junto al estreno del disco, Doja presentó el videoclip de su nuevo tema, ‘Gorgeous’, dirigido por Bardia Zeinali y filmado en Nueva York, con apariciones de destacadas figuras de la moda y la cultura pop internacional.

¿Quién es Doja Cat?



La multipremiada artista internacional Doja Cat comenzó su carrera musical a los 16 años cuando subió su primera canción a SoundCloud en 2013. Nacida y criada en Los Ángeles, desarrolló su talento artístico a través del estudio del piano y la danza, mientras encontraba inspiración en referentes como Busta Rhymes, Erykah Badu, Nicki Minaj y Drake. En 2014 firmó contrato con Kemosabe/RCA Records, lo que marcó el inicio de su trayectoria profesional con el lanzamiento de su EP ‘Purrr!’ y, más adelante, su álbum debut ‘Amala’ en 2018. Ese mismo año alcanzó notoriedad global gracias al éxito viral ‘MOOO!’.

En 2019, lanzó ‘Hot Pink’, su segundo álbum, nominado al Grammy y certificado platino, el cual superó los 7 mil millones de reproducciones a nivel mundial. El proyecto incluyó hits como el fenómeno viral ‘Streets’ y el sencillo número uno en las listas ‘Say So’, que recibió una certificación 6x platino por la RIAA. En 2021, Doja Cat presentó su tercer álbum, Planet Her, ampliamente elogiado por la crítica. Este trabajo debutó en el primer lugar del Billboard Top R&B Albums y en la segunda posición del Billboard 200, con sencillos de gran impacto internacional como ‘Kiss Me More’ junto a SZA, ‘Woman’, ‘You Right’ y ‘Need to Know’.

