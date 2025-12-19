HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Entretenimiento

No Te Va Gustar regresa a Lima este 2026: fecha, lugar y entradas para el concierto de la banda uruguaya de rock en español

Con más de dos décadas de trayectoria, No Te Va Gustar combina diversos géneros, ofreciendo clásicos y nuevas propuestas en un show que celebra su conexión con el público.

La banda uruguaya No Te Va Gustar confirma su regreso a Lima el 27 de mayo de 2026, en el Centro de Convenciones Leguía, en el marco de la gira 'Florece en el caos'.
La banda uruguaya No Te Va Gustar confirma su regreso a Lima el 27 de mayo de 2026, en el Centro de Convenciones Leguía, en el marco de la gira 'Florece en el caos'. | Foto: difusión.

La reconocida banda uruguaya No Te Va Gustar (NTVG) confirma su esperado regreso a Lima el 27 de mayo del 2026 en el Centro de Convenciones Leguía, como parte de su gira 'Florece en el Caos'. Las entradas para este concierto estarán disponibles a través de Ticketmaster desde el 22 de diciembre, en una noche que promete ser uno de los grandes encuentros musicales del año.

Formada en Montevideo en 1994, No Te Va Gustar se ha consolidado como una de las bandas más influyentes y convocantes del rock en español. A lo largo de más de dos décadas de trayectoria, el grupo ha construido una identidad propia que combina rock, ska, reggae y sonidos latinoamericanos, destacándose por letras profundas, sociales y emocionales que han acompañado a varias generaciones.

Con discos fundamentales como Solo de noche, El camino más largo, Por lo menos hoy y Luz, NTVG ha logrado una conexión única con su público, reflejada en giras internacionales, presentaciones en los principales festivales de Latinoamérica y Europa, y conciertos multitudinarios que confirman su vigencia y crecimiento constante.

La gira “Florece en el Caos” representa una nueva etapa artística para la banda, donde conviven la introspección, la energía y la celebración. El show propone un recorrido musical intenso que combina los grandes clásicos que forman parte de la memoria colectiva de sus seguidores con el espíritu renovado de su más reciente trabajo discográfico, todo acompañado de una puesta en escena poderosa y cercana.

Pensado como un espectáculo de reencuentro, “Florece en el Caos” invita a cantar, emocionarse y dejarse llevar por la fuerza de una banda que mantiene intacta su esencia y su compromiso con la música en vivo.

La producción del evento estará a cargo de IDOSM, con el respaldo de APDAYC, garantizando una experiencia de alto nivel para el público asistente. Con una sólida base de seguidores en Perú y una relación estrecha con el público local, No Te Va Gustar vuelve a Lima para reafirmar su lugar como una de las bandas más importantes del rock en español y ofrecer un show que promete ser inolvidable.

