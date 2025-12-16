HOYSuscripcion LR Focus

Ultra Perú 2026: fecha, entradas, precios, artistas, djs, lineup y todo sobre el festival de música electrónica en el Club Cultural Lima

El Ultra Perú 2026 ofrecerá más de 12 horas de música electrónica con cuatro escenarios y una propuesta renovada para disfrutar intensamente de cada presentación. ¡No te lo pierdas!

ULTRA Worldwide confirma el regreso del Ultra Perú 2026, que se llevará a cabo el 2 de mayo en el Club Cultural Lima, consolidando la presencia del festival en el país. Foto: difusión.
ULTRA Worldwide confirma el regreso del Ultra Perú 2026, que se llevará a cabo el 2 de mayo en el Club Cultural Lima, consolidando la presencia del festival en el país. Foto: difusión.

ULTRA Worldwide, la marca de festivales de música electrónica más influyente del mundo, confirma su regreso a al capital con el Ultra Perú. La cuarta edición de este evento se realizará el sábado 2 de mayo de 2026 en el Club Cultural Lima, en Chorrillos. Las entradas estarán disponibles desde el miércoles 17 de diciembre en APP Bombo.

El Ultra Perú 2026 marca un hito importante para la franquicia, al confirmar su cuarta edición consecutiva en el Perú, consolidando al país como una de las plazas más sólidas y activas dentro del circuito global de ULTRA. Se espera que se repita el éxito de este festival, como en sus ediciones anteriores.

La venta de entradas inicia el 17 de diciembre con precios desde S/274. Los asistentes podrán acceder a descuentos del 15% utilizando tarjetas de BBVA durante la primera semana de venta.

La venta de entradas inicia el 17 de diciembre con precios desde S/274. Los asistentes podrán acceder a descuentos del 15% utilizando tarjetas de BBVA durante la primera semana de venta.

lr.pe

¿Cómo comprar entradas para el Ultra Perú 2026?

La venta de entradas para el Ultra Perú 2026 inicia el miércoles 17 de diciembre de 2025, con precios accesibles desde S/274. Además, ULTRA Perú 2026 contará con BBVA como banco oficial, ofreciendo un 15% de descuento pagando con tarjetas de crédito o débito BBVA y la opción de hasta 6 cuotas sin intereses, beneficio válido únicamente durante los primeros siete días de venta.

EARLYBIRD (del 17 al 19 de diciembre)

  • General: S/322 y S/274 (con descuento del 15% con BBVA)
  • Vip: S/414 y S/352 (con descuento del 15% con BBVA)
  • Ultra Experience: S/633 y S/538 (con descuento del 15% con BBVA)

TIER 1 (del 20 de diciembre al 20 de febrero)

  • General: S/368 y S/313 (con descuento del 15% con BBVA)
  • Vip: S/460 y S/391 (con descuento del 15% con BBVA)
  • Ultra Experience: S/748 y S/635 (con descuento del 15% con BBVA)

¿Cómo será el Ultra Perú 2026?

Ultra Perú 2026 regresa con una propuesta renovada: un evento de un solo día diseñado para disfrutarse sin interrupciones. Serán más de 12 horas ininterrumpidas de música electrónica, con cuatro escenarios activos al mismo tiempo, lo que garantiza una programación cuidadosamente seleccionada, un flujo constante de energía y una experiencia intensa de principio a fin. Cada presentación y transición está planificada para mantener al público en un estado de euforia continua. El festival contará con artistas de renombre internacional, íconos de la escena electrónica global y talentos emergentes que marcan tendencia en los principales escenarios del mundo.

El Club Cultural Lima se transformará para recibir esta producción de gran magnitud, con una infraestructura audiovisual de primer nivel, sonido profesional de calidad internacional y una escenografía a la altura de las ediciones más emblemáticas de ULTRA en el mundo. Con sus cuatro escenarios, distintas ambientaciones y una energía colectiva incomparable, esta edición promete ser el punto de encuentro ideal para miles de amantes de la música electrónica.

