Entradas Mon Laferte en Perú 2026: precios, fecha y a qué hora inicia la venta de entradas en Teleticket

Mon Laferte regresa a Lima con 'Femme fatale tour'’ y ya tiene fecha confirmada para su concierto. Descubre cuándo inicia la venta de entradas, los precios por zona y cómo comprarlas en Teleticket.

Mon Laferte lega a lima el 23 de mayo de 2026. Foto / Composición: LR
Mon Laferte lega a lima el 23 de mayo de 2026. Foto / Composición: LR

La reconocida cantante y compositora chileno-mexicana Mon Laferte regresa al Perú luego de dos años de ausencia para presentar su nuevo espectáculo, parte del 'Femme fatale tour', gira que lleva el nombre de su más reciente disco. El concierto se realizará el próximo 23 de mayo de 2026 en el Multiespacio Costa 21. Con temas reconocidos como 'Tu falta de querer', 'Amárrame' y 'Mi buen amor', la artista vuelve esta vez explorando el pop alternativo y el jazz, géneros que combina con su afilada pluma. 

La artista promete ofrecer una noche inolvidable en Lima con sus grandes éxitos y sus nuevos éxitos. 'Femme fatale' es una propuesta que se adentra en un lenguaje híbrido y visceral, donde lo clásico y lo experimental se fusionan para crear un universo sonoro único. Conoce los precios, dónde comprarlos y todo sobre el esperado concierto de Mon Laferte. 

¿Cuándo es la venta de entradas para el concierto de Mon Laferte en Lima 2026?

Las entradas para ver a Mon Laferte en Lima 2026 estarán disponibles desde el jueves 4 de diciembre a las 9:00 a. m. a través de la plataforma Teleticket. Los fanáticos podrán acceder a la preventa oficial directamente desde el banner del evento en el sitio web de Teleticket, donde se habilitará una sala de espera virtual minutos antes del inicio de la venta, tal como la plataforma ha hecho para otros conciertos.

Como en ocasiones anteriores, se espera que Teleticket utilice este sistema de seguridad para garantizar una compra más equitativa, asignando a cada usuario un lugar aleatorio en la cola virtual y un tiempo estimado de espera. De este modo, todos tendrán las mismas oportunidades de adquirir sus entradas sin importar la hora exacta de ingreso.

Precios de boletos para el concierto de Mon Laferte en Arena Costa 21

Por el momento, aún no se ha publicado la lista oficial de precios para el concierto de Mon Laferte en Lima. Se espera que en las próximas horas se anuncien los costos por sector y las modalidades de compra en la página web de Teleticket.

¿De qué trata el nuevo álbum que Mon Laferte tocará en Lima?

'Femme fatale', el nuevo álbum de estudio de Mon Laferte, se compone de 14 canciones, donde el pop alternativo y el jazz se entrelazan en un territorio sonoro oscuro, sofisticado y profundamente poético. El título del disco remite a la figura arquetípica de la femme fatale: misteriosa, intensa y contradictoria. La artista hace suya esta definición, transformándola en una declaración de seguridad y poder. Con su afilada pluma, esa fuerza se convierte en música, poesía y confesión.

La producción incluye los sencillos previamente lanzados, 'Esto es amor', junto a Conociendo Rusia, y la potente, 'La tirana', haciendo mancuerna con Nathy Peluso. Además, el álbum trae consigo colaboraciones inéditas con el cantautor brasileño TIAGO IORC, y un encuentro estelar con las cantautoras mexicanas Natalia Lafourcade y Silvana Estrada en: 'My one and only love'.

