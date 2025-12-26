HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Corazón Serrano transmitirá su concierto de San Marcos 2025 por América TV: "Son 2 horas, 26 canciones"

El concierto del 32° aniversario de Corazón Serrano se verá en señal abierta este 27 de diciembre, como parte de un acuerdo entre la agrupación y la casa televisiva.

Corazón Serrano celebró su aniversario 32 en el estadio San Marcos el 8 de febrero de 2025.
Corazón Serrano celebró su aniversario 32 en el estadio San Marcos el 8 de febrero de 2025. | Foto: composición LT/Instagram/Corazón Serrano

Corazón Serrano escribió un capítulo importante en su historia con el concierto que ofreció en febrero de 2025 en el estadio San Marcos por su 32° aniversario. Bajo el título Camino a un Sueño, la agrupación piurana reunió a más de 40.000 seguidores en una noche que quedó grabada en la memoria de sus seguidores. Ahora, esa experiencia podrá ser revivida gracias a una retransmisión en señal abierta a través de América Televisión.

Leodan Guerrero Neira, productor de la orquesta, explicó que la decisión responde a un acuerdo con el canal, pero también al deseo de que el espectáculo llegue a todo el territorio nacional para que los hogares puedan apreciar la magnitud de lo que se vivió aquel 8 de febrero de este año.

Corazón Serrano transmitirá su concierto de San Marcos 2025 por América TV

"Son 2 horas de transmisión; 26 canciones", adelantó Leodan para La República. El productor de Corazón Serrano comentó que el acuerdo con el medio televisivo se concretó mediante un contrato de cesión de derechos. Esto permitirá que el espectáculo del 32° aniversario llegue a la señal abierta y pueda ser disfrutado tanto por quienes vivieron la experiencia en el estadio San Marcos como por el público que no pudo estar presente.

La retransmisión, anunciada para este sábado 27 de diciembre a las 10.00 p. m., mostrará el concierto completo y, aunque no incluirá entrevistas ni material adicional, podría contar con la participación de un presentador televisivo.

Concierto de Corazón Serrano se transmitirá por América TV. Foto: Instagram/Corazón Serrano

Concierto de Corazón Serrano se transmitirá por América TV. Foto: Instagram/Corazón Serrano

Concierto de Corazón Serrano en San Marcos 2025 también llegará a YouTube

Además de la transmisión de Camino a un Sueño por América Televisión, Leodan Guerrero confirmó que el concierto también será publicado en YouTube. Aunque la fecha de estreno aún no está definida, el anuncio promete despertar gran expectativa entre los seguidores de Corazón Serrano.

La agrupación ya acumula millones de reproducciones en la plataforma y mantiene vigentes éxitos como 'Mix Poco Yo', interpretado por la cantante Cielo Fernández en su debut en el grupo durante el show en el estadio San Marcos en 2025. El video de dicha presentación continúa siendo uno de los más vistos en Perú en la actualidad.

Por otro lado, no es la primera vez que la orquesta logra un acuerdo con la televisión nacional. Años atrás, Latina transmitió uno de sus conciertos en vivo; sin embargo, en esta ocasión, la apuesta es distinta. "Esperamos que la gente pueda sentir y disfrutar desde su casa lo que vivimos en esa noche especial, que también vean la magnitud del espectáculo que logramos con trabajo arduo, y que la música peruana siga ganando espacios importantes en la televisión peruana", concluyó Leodan.

