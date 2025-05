Este 30 de enero de 2026 se confirmó que el esperado concierto de Bad Bunny se realizará en el Estadio Nacional de Lima, Perú. El espectáculo formará parte de su nueva gira mundial ‘Debí tirar más fotos’ anunciada recientemente el 5 de mayo, y que visitará más de 20 ciudades alrededor del mundo.

Sin embargo, la emoción de muchos fans se ha visto arruinada por el alto costo de las entradas. En redes sociales, los seguidores del llamado ‘conejo malo’ expresaron su molestia y calificaron de excesivos los precios para ver al artista puertorriqueño en vivo. Incluso, algunos compararon los actuales montos con los del concierto en 2022, año en que el reguetonero también se presentó en Lima, asegurando muchos que ahora el precio se disparó.

¿Cuánto cuesta la entrada más cara para el concierto de Bad Bunny en Lima en 2026?

La entrada más costosa para el concierto del ‘conejo malo’ este 30 de enero de 2026 es de S/ 944 para la zona platinum (Stand Up). Le siguen las zonas de occidente y oriente, con un costo de S/ 834. Por su parte, los boletos para la zona vip (Stand Up) tienen un precio de S/ 684, mientras que la tribuna norte es la más económica, con entradas a S/ 224.

Sin embargo, quienes sean clientes del BBVA podrán acceder a un descuento del 10% durante la preventa exclusiva, que comenzará este jueves 8 de mayo a las 10 de la mañana. A continuación, te mostramos la lista completa de precios en modalidad preventa y full.

PLATINUM (Stand Up):

Preventa BBVA: S/ 862.00

Precio Full: S/ 944.00

OCCIDENTE / ORIENTE:

Preventa BBVA: S/ 762.00

Precio Full: S/ 834.00

VIP (Stand Up):

Preventa BBVA: S/ 625.00

Precio Full: S/ 684.00

TRIBUNA NORTE:

Preventa BBVA: S/ 205.00

Precio Full: S/ 224.00

Fans de Bad Bunny indignados por el precio de las entradas para su concierto en Lima

Las redes sociales estallaron tras conocerse los precios de las entradas para el concierto de Bad Bunny en Lima 2026. Muchos fans del artista puertorriqueño manifestaron su molestia, asegurando que los costos son excesivos y fuera del alcance de la mayoría. En TikTok, cientos de usuarios alzaron su voz con comentarios irónicos y de protesta.

"Ni las entradas de Stray Kids estuvieron así", "¿Le están cobrando cupo a Bad Bunny? Porque tan caro", "La deuda inolvidable", "Qué abuso de verdad, ni una Noche de Salsa 13, evento de peso y con más de ocho artistas, cobró así", "Cobra como si cantara", o "Ni Coldplay se atrevió con esos precios y son más conocidos", fueron solo algunos de los comentarios que se hicieron virales.

Pese a la indignación, también hubo quienes aseguraron que el precio no es un impedimento. “No me importa cuánto cueste, yo estaré ahí”, comentaron varios fans decididos a no perderse el show del 'conejo malo', programado para enero del próximo año en el Estadio Nacional.

Bad Bunny es uno de los cantantes urbanos más populares del mundo. Foto: Instagram.

¿Cuánto costaron las entradas para el concierto de Bad Bunny en Lima en 2022?

Bad Bunny ofreció por primera vez un concierto en Lima en 2022, cuando ya era una superestrella global. A pesar de su enorme popularidad en ese momento, los precios de las entradas eran mucho más accesibles en comparación con los de su próxima presentación en 2026.

La diferencia en los costos ha llamado la atención de muchos fans, quienes no han dudado en comentar el aumento “exagerado” en redes sociales. A continuación, presentamos una comparación entre los precios de ambos años.