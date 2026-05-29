Pretensiones salariales en Perú crecen 13,39%, aunque siguen entre las más bajas de la región. | Composición LR/ Difusión

Pretensiones salariales en Perú crecen 13,39%, aunque siguen entre las más bajas de la región. | Composición LR/ Difusión

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Pedir un mejor sueldo ya no parece ser una excepción entre los trabajadores peruanos. En un mercado laboral marcado por el aumento del costo de vida y una mayor competencia por talento especializado, las expectativas salariales en Perú registraron el mayor crecimiento de toda la región durante el último año. Sin embargo, el incremento todavía no alcanza para sacar al país del grupo con los salarios pretendidos más bajos de Latinoamérica.

Así lo revela el más reciente informe regional del Bumeran Index, que ubica a Perú como el país con la mayor alza interanual en pretensiones salariales en dólares, con un crecimiento de 13,39% entre abril de 2025 y abril de 2026. Pese a ello, el salario pretendido promedio apenas alcanza los US$987 mensuales, por debajo de mercados como Chile, Panamá y Argentina.

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El estudio no mide salarios efectivamente pagados, sino cuánto esperan ganar las personas que postulan a ofertas laborales. Aun así, el comportamiento de estas cifras suele reflejar cambios importantes dentro del mercado de trabajo, desde mayores exigencias salariales hasta la presión generada por inflación, consumo y competitividad profesional.

Perú lidera el crecimiento regional, pero desde una base baja

El dato más llamativo del informe es que Perú fue el país donde más crecieron las pretensiones salariales durante el último año. Mientras el salario pretendido promedio aumentó 13,39% en territorio peruano, otros países de la región registraron incrementos mucho más moderados o incluso caídas.

Chile, por ejemplo, mostró una variación positiva de apenas 1,37%, mientras que Panamá y Ecuador registraron descensos de 3,33% y 3,16%, respectivamente. En Argentina, las cifras también evidenciaron retrocesos dependiendo del tipo de cambio utilizado en la medición.

Perú registra desde abril de 2025 hasta abril de 2026 el incremento más alto de toda la región, con una variación acumulada de 13,39%.

Sin embargo, el crecimiento peruano parte todavía de una base relativamente baja. Con US$987 mensuales, Perú mantiene uno de los salarios pretendidos promedio más reducidos de la región, apenas por encima de Ecuador, que registra US$811.

La combinación entre salarios aún rezagados y un fuerte incremento en las expectativas podría reflejar un cambio en el comportamiento de los postulantes. Cada vez más trabajadores buscan compensar el impacto de la inflación acumulada, el encarecimiento del costo de vida y la mayor competencia laboral elevando el sueldo mínimo que están dispuestos a aceptar.

El reporte también evidencia diferencias importantes según el nivel de experiencia. En Perú, los puestos junior registran salarios pretendidos promedio de US$669 mensuales, mientras que los cargos senior alcanzan US$1.000. En el caso de jefaturas y supervisores, las expectativas salariales ascienden hasta US$1.609 mensuales.

Tecnología concentra las remuneraciones más altas

Al igual que en otros mercados laborales de la región, el sector tecnológico continúa liderando las expectativas salariales más elevadas en Perú. El informe de Bumeran muestra que los puestos de jefe o supervisor en Tecnología y Sistemas registran salarios pretendidos superiores a los US$2.000 mensuales, ubicándose entre los más altos del mercado.

En esta área, un puesto junior alcanza expectativas salariales de US$775 mensuales, mientras que los perfiles senior o semisenior superan los US$1.233.

El comportamiento confirma la creciente demanda por perfiles especializados vinculados al desarrollo tecnológico, la transformación digital y el análisis de datos, sectores que continúan mostrando una alta competitividad regional.

Otras áreas con remuneraciones relevantes son Administración y Finanzas, así como Producción, Abastecimiento y Logística. En ambos casos, las jefaturas mantienen salarios pretendidos superiores a los US$1.500 mensuales en Perú.

No obstante, el estudio también refleja una amplia brecha entre cargos iniciales y posiciones de liderazgo. Mientras algunos puestos ejecutivos se acercan a estándares regionales más altos, gran parte de las posiciones junior todavía presentan remuneraciones considerablemente menores frente a otros países latinoamericanos.

Brecha salarial de género persiste en el mercado laboral

Otro de los hallazgos del reporte regional es que la diferencia entre las pretensiones salariales de hombres y mujeres continúa presente en Perú. Según Bumeran Index, la brecha salarial entre postulaciones masculinas y femeninas alcanza el 9,21%.

Esto significa que, en promedio, las mujeres continúan postulando con expectativas salariales menores respecto a los hombres, una tendencia que se mantiene en distintos mercados de la región.

Aunque Perú no lidera la desigualdad regional, el informe evidencia que la brecha sigue siendo significativa. Chile presenta la mayor diferencia salarial entre postulantes, con 13,48%, mientras que Panamá registra la menor, con apenas 4,62%.

A nivel regional, el promedio histórico desde mayo de 2020 también muestra que las diferencias salariales de género siguen presentes, especialmente en países como Chile y Argentina.

El informe de Bumeran refleja así un mercado laboral en transformación: trabajadores que elevan sus expectativas salariales en busca de mejores condiciones, sectores tecnológicos que continúan ampliando la distancia salarial frente a otras áreas y brechas de género que todavía no logran cerrarse por completo en la región.