LUM: Colectivo responsabiliza al Ministerio de Cultura de censurar libro sobre violencia contra mujeres migrantes

Denuncian censura a libro que reúne testimonios de mujeres migrantes maltratadas en el LUM. | Composición/LR

Denuncian censura a libro que reúne testimonios de mujeres migrantes maltratadas en el LUM. | Composición/LR

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El Colectivo Mujeres Migrantes Maltratadas denunció que el Ministerio de Cultura censuró la presentación de su libro 'Mujeres Migrantes Maltratadas – Perú. 10 años de presencia y lucha' en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM). El evento estaba programado para este miércoles 3 de junio en el auditorio de dicha institución.

Según explicaron las organizadoras, el evento ya contaba con una aprobación previa. Entre las invitadas confirmadas, estaba la exministra Marisol Pérez Tello, la periodista Clara Elvira Ospina, la profesora universitaria española Natalia Manso y la líder del colectivo, Inés Agresott.

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Sin embargo, los problemas comenzaron cuando se decidió incluir en el panel de conversación a la virtual senadora Ruth Luque Ibarra.

A partir de ese momento, funcionarios del LUM y del Ministerio de Cultura empezaron a poner trabas y exigieron la entrega del borrador completo del libro para someterlo a una evaluación interna.

Ante la falta de respuestas finales por parte de la institución, el colectivo denunció que "el silencio administrativo terminó funcionando como mecanismo de veto".

Asimismo, calificaron el hecho como un acto discriminatorio y político "Denunciamos que esta censura tiene una motivación política, pero también profundamente xenófoba, racista y misógina".

El gremio también lamentó que este tipo de exclusiones ocurran en un espacio público que fue creado justamente para defender los derechos humanos.

En diálogo con La República, Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), cuestionó la decisión del Estado y advirtió que vetar la historia de mujeres migrantes que sufren maltrato “envía una señal de intolerancia frente a las voces críticas”.

La activista señaló que, cuando una institución pública limita las expresiones que exigen el respeto de los derechos humanos, el género y la migración, se corre el riesgo de reforzar un escenario en el que ciertas poblaciones sienten que sus experiencias no merecen ser escuchadas.

“Silenciar sus testimonios reproduce justamente las desigualdades que espacios como el LUM deberían ayudar a cuestionar y transformar”, declaró.

Al ser consultada sobre si existe un control político o un retroceso por parte del Gobierno al decidir qué memorias se pueden contar, Pariona respondió que la cultura no debe responder a presiones.

“La memoria en una sociedad democrática no debería estar sujeta a una lógica de control político o ideológico. Cuando el Estado o instituciones bajo presión política definen qué historias son ‘aceptables’ y cuáles deben ser excluidas, se debilita el principio de pluralidad”.

Con relación al rol del Ministerio de Cultura en este caso, la secretaria de la CNDDHH mostró su preocupación por el silencio de la institución ante eventos anteriores que también fueron censurados. “Lo que preocupa es que se convierta en un patrón de restricciones crecientes a espacios culturales”.

En esa misma línea, advirtió que bloquear estas actividades de forma arbitraria perjudica las iniciativas de diversos colectivos. “Muchas organizaciones civiles, especialmente colectivos feministas, indígenas, migrantes o de derechos humanos, trabajan con recursos limitados y sostienen sus acciones gracias al esfuerzo militante y comunitario”.

Asimismo, la especialista concluyó que el mensaje oculto detrás de estos bloqueos es que ciertos temas "incomodan" a las autoridades. Y explicó que las organizaciones, artistas y activistas pueden desistir de usar los espacios públicos estatales para evitar ser censurados nuevamente.

De qué trata el libro

El libro contiene imágenes y testimonios que resumen 10 años de esfuerzo del colectivo desde el 2015 hasta la actualidad.

En el libro se abordan las historias de vida de extranjeras, muchas de ellas esposas, mamás y abuelas de peruanos, que sufrieron maltratos, discriminación por su nacionalidad, racismo y el abandono de las autoridades.

El libro muestra cómo estas mujeres decidieron unirse para protegerse, exigir respeto a sus derechos y salir adelante en el Perú.

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Rechazo político y cambio de local

Por su parte, la congresista Ruth Luque expresó su indignación a través de sus redes sociales. La virtual senadora respaldó a las mujeres afectadas y criticando la doble moral de la institución, argumentando que el pasado 19 de mayo el LUM sí prestó sus instalaciones para un evento con parlamentarios de otras bancadas.

"Resulta especialmente grave en un espacio que debe garantizar la pluralidad, la memoria y la libertad de expresión. No podemos normalizar prácticas de veto o censura en instituciones públicas", dijo Luque por medio de su cuenta de X.

Debido a este incidente, la organización se vio obligada a buscar un nuevo escenario para que se difundan los testimonios de las mujeres violentadas.

El evento se realizará el miércoles 3 de junio a las 6:30 p.m., en el Centro Cultural Cayetano Heredia, ubicado en la Av. Armendáriz 497, en el distrito de Miraflores.