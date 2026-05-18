MGI All Stars 2026: fecha, horario y cómo ver el certamen de belleza donde participa la peruana Suheyn Cipriani

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La primera edición de MGI All Stars se aproxima como un evento histórico en el mundo de los certámenes de belleza. Organizado por la Miss Grand International Organization, este concurso internacional reunirá a reinas de belleza veteranas que han participado en diferentes certámenes nacionales e internacionales, marcando el debut de un formato centrado en concursantes experimentadas. La gala se llevará a cabo el 30 de mayo de 2026 en Tailandia, en una jornada que promete un espectáculo lleno de elegancia, talento y sorpresas para los aficionados de la belleza internacional.

Entre las representantes destacadas se encuentra Suheyn Cipriani, la candidata peruana que ha generado gran expectativa por su desempeño. Su participación en el Miss Grand International All Stars 2026 la posiciona como una de las favoritas, y su avance al Top 18 dependerá en parte del apoyo del público, que será clave para su clasificación. Los seguidores podrán seguir de cerca el certamen y apoyar a la peruana en esta competencia que celebra la experiencia y trayectoria de las reinas de belleza a nivel global.

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¿Cuándo será el Miss Grand International All Stars 2026?

El Miss Grand International 2026 tendrá un mes de actividades previas llenas de preparación y eventos culturales, de acuerdo con el cronograma oficial anunciado el 8 de abril de 2026. La primera edición de MGI All Stars comenzará con la llegada de las candidatas y el registro oficial los días 16 y 17 de mayo en Bangkok, Tailandia, e incluirá sesiones de fotos para presentar a cada participante ante el público y los medios.

Entre las actividades destacadas se encuentra la jornada del 19 de mayo, cuando las concursantes lucirán la vestimenta tradicional tailandesa, visitarán el emblemático templo Wat Arun y disfrutarán de una cena en crucero, una experiencia que combina cultura, tradición y elegancia. Durante los días siguientes, se llevarán a cabo los ensayos y desafíos que prepararán a las participantes para las rondas preliminares y finales del certamen.

La competencia se intensificará a partir del 24 de mayo, con ensayos generales y el desafío de la pasarela, que se realizará un día después. El 26 de mayo será la ronda de entrevistas y el desafío de retratos, mientras que los días 27 y 28 de mayo se disputarán las rondas preliminares con la competencia de vestido de noche, maquillaje sin maquillaje y trajes de baño.

Finalmente, después de un último ensayo el 29 de mayo, la gran final tendrá lugar el 30 de mayo, cuando se coronará a la primera reina de la edición inaugural de MGI All Stars.

Horario para ver el MGI All Stars 2026

La gran final del MGI All Stars 2026, la primera edición del certamen internacional organizado por la Miss Grand International Organization, se celebrará el 30 de mayo de 2026 en Bangkok, Tailandia, y podrás seguirla en vivo en el siguiente horario según tu región:

Tailandia (ICT): 7.00 p. m.

7.00 p. m. Perú, Colombia, Ecuador: 7.00 a. m.

7.00 a. m. Venezuela, Chile, Bolivia: 8.00 a. m.

8.00 a. m. Argentina, Brasil: 9.00 a. m.

9.00 a. m. México (hora centro): 6.00 a. m.

Este horario corresponde al momento en que las concursantes se presentarán en el escenario para la competencia final y la coronación, en la que se elegirá a la primera reina de la edición inaugural del MGI All Stars, en un evento que promete ser seguido por fanáticos del certamen en todo el mundo.

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¿Cómo ver el MGI All Stars 2026?

Para seguir la gran final del MGI All Stars 2026, la organización ha confirmado que no se han cedido derechos de transmisión a canales de televisión comerciales o por cable. Esto significa que los fanáticos de todo el mundo deberán conectarse a la transmisión oficial en línea para no perder ningún detalle del evento.

La cobertura en vivo estará disponible de manera exclusiva a través del canal de YouTube de Grand TV, donde se podrá disfrutar de todas las etapas del certamen, desde la presentación de las candidatas hasta la coronación de la reina. Esta transmisión permitirá a los seguidores interactuar y vivir la experiencia del concurso desde cualquier lugar, y asegurará que el público global pueda apoyar a sus favoritas, incluida Suheyn Cipriani, representante de Perú.