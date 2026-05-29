Machu Picchu: Montaña Huayna Picchu cerrará todo el mes de junio por trabajos de conservación en el Circuito 3

La Ruta 3-A del Circuito 3 de la Llaqta de Machu Picchu será intervenida temporalmente debido a trabajos especializados de conservación y mantenimiento. | Foto: composición LR

La Ruta 3-A del Circuito 3 de la Llaqta de Machu Picchu será intervenida temporalmente debido a trabajos especializados de conservación y mantenimiento. | Foto: composición LR

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La montaña Huayna Picchu permanecerá cerrada del 1 al 30 de junio de 2026 debido a trabajos de conservación y mantenimiento en la Ruta 3-A del Circuito 3 de la Llaqta de Machu Picchu, informó la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. La medida fue adoptada con el objetivo de preservar las estructuras arqueológicas y reforzar la seguridad en uno de los recorridos más visitados del santuario histórico.

Durante ese periodo, especialistas intervendrán diversos sectores del trayecto que conduce a la cima de Huayna Picchu, desde la caseta de control hasta las zonas más elevadas. Las labores estarán enfocadas en la restauración de elementos arquitectónicos y en el acondicionamiento de áreas consideradas de mayor riesgo para los visitantes.

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Trabajos de conservación en Huayna Picchu incluirán refuerzo de escalinatas y drenajes históricos

El Ministerio de Cultura detalló que las acciones programadas contemplan la consolidación de escalinatas prehispánicas, muros de contención y sistemas de drenaje ubicados a lo largo de la ruta. Asimismo, se realizará mantenimiento en los pisos de circulación mediante técnicas tradicionales empleadas para preservar el patrimonio arqueológico.

Dentro de las mejoras previstas también figura la renovación de barandas con cable acerado en sectores de pendiente pronunciada. Además, se ejecutarán trabajos de limpieza de musgos en estructuras arqueológicas, retiro de maleza y extracción controlada de raíces y arbustos que afectan la estabilidad de plataformas y caminos del circuito.

El jefe del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, César Medina Alpaca, señaló que estas intervenciones permitirán desarrollar un trabajo técnico integral sin la presencia de visitantes. Agregó que las labores contarán con apoyo de personal especializado en rescate y supervisión de profesionales en biología para el manejo de especies vegetales durante estas tareas.

¿Cuáles son los circuitos para conocer Machu Picchu?

Actualmente, Machu Picchu cuenta con tres circuitos oficiales de visita que agrupan distintas rutas para recorrer la ciudadela inca y sus alrededores: