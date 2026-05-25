El sueldo no alcanza: siete de cada 10 trabajadores peruanos se quedan sin dinero antes de fin de mes

Siete de cada 10 trabajadores peruanos se quedan sin dinero antes de fin de mes. | Composición LR/ IA

Siete de cada 10 trabajadores peruanos se quedan sin dinero antes de fin de mes. | Composición LR/ IA

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Llegar a fin de mes se ha convertido en un reto para miles de trabajadores peruanos. Entre pagos de alquiler, alimentación, transporte y deudas, el sueldo parece desaparecer cada vez más rápido. Para muchos, la quincena ya no marca la mitad del mes, sino el momento en que el dinero empieza a agotarse.

Según el estudio '¿Qué pasa con el salario?' de Bumeran, el 72% de trabajadores en Perú asegura que su sueldo dura menos de dos semanas. Dentro de este grupo, el 30% afirma que apenas recibe su salario lo destina completamente al pago de cuentas, mientras que el 19% señala que el dinero solo le alcanza para dos semanas.

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Además, el 15% asegura que su sueldo dura menos de una semana y el 8% menciona que apenas logra cubrir gastos durante siete días. En contraste, solo el 14% afirma que el salario le alcanza tres semanas y otro 14% asegura llegar a fin de mes.

A 7 de cada 10 talentos el salario no les alcanza más de dos semanas.

La percepción sobre los ingresos también refleja el complicado escenario económico que enfrentan muchos hogares. El 83% de trabajadores considera que su salario no es suficiente para cubrir necesidades básicas, aunque el estudio muestra una ligera mejora respecto a 2025.

Actualmente, el 23% de las personas encuestadas considera que su poder adquisitivo mejoró en los últimos meses, siete puntos porcentuales más que el año pasado, cuando solo el 16% tenía esa percepción.

“El estudio evidencia que una gran parte de los trabajadores peruanos aún enfrenta dificultades para cubrir sus necesidades básicas con su salario. Aunque el panorama sigue siendo desafiante, se observa una ligera mejora en la percepción económica”, señaló Diego Tala.

Perú: el sueldo se agota antes de la quincena para la mayoría de trabajadores

El informe también revela cuáles son los gastos que más golpean el bolsillo de los peruanos. El 38% de trabajadores identifica al alquiler como su principal gasto mensual, seguido de la alimentación con 26% y el pago de deudas con 15%.

Otros gastos importantes son educación con 8%, transporte con 6% y salud con 3%. Además, el 72% de trabajadores asegura que brinda apoyo económico a familiares o personas cercanas, ya sea de manera ocasional o regular.

La situación económica también ha incrementado el nivel de endeudamiento. Actualmente, el 83% de trabajadores peruanos afirma tener algún tipo de deuda, tres puntos porcentuales más que en 2025.

El 38% de los talentos reconoce el alquiler cómo su principal gasto.

Alquiler, deudas y falta de ahorro presionan la economía de los peruanos

Ahorrar sigue siendo una meta difícil de alcanzar para la mayoría. El 84% de trabajadores asegura que no puede guardar parte de sus ingresos, porcentaje que se mantiene igual al registrado el año pasado.

Entre quienes no logran ahorrar, la mitad afirma que el salario no es suficiente. Otros mencionan las deudas y la cantidad de gastos mensuales como las principales razones.

En el grupo que sí consigue ahorrar, la mayoría apenas logra separar pequeños porcentajes de su sueldo. El 28% guarda menos del 5% de sus ingresos y el 25% entre el 5% y el 10%. Pese al panorama económico, el 100% de trabajadores encuestados aseguró que le gustaría recibir un aumento salarial. De obtenerlo, el 41% destinaría el aumento al pago de deudas, el 30% al ahorro y el 23% a inversiones.