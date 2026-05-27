Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Tras varios días de competencia, las representantes se preparan para la gran final del Miss Grand International All Stars 2026, certamen que definirá quién se llevará la ansiada corona de esta primera edición. Entre las favoritas destaca la peruana Suheyn Cipriani, quien logró posicionarse entre las mejores puntuaciones de la preliminar.

La representante peruana consiguió llamar la atención del jurado y del público gracias a su desempeño durante las pruebas preliminares del concurso internacional. Además, los seguidores podrán apoyar a su candidata favorita a través de votaciones, que permanecerán abiertas hasta el mismo día de la gala final.

TE RECOMENDAMOS EL SOL EN TU CARTA NATAL: TU VERDADERA ESENCIA Y PROPÓSITO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿Cuándo es la final del Miss Grand International All Stars 2026 en Tailandia?

La gran final del Miss Grand International All Stars 2026 se realizará este sábado 30 de mayo en el MGI Hall de Bangkok, Tailandia. Durante esa noche se conocerá a la ganadora de la primera edición del concurso, que reúne a destacadas exreinas y candidatas internacionales de diferentes certámenes de belleza.

La organización también detalló que existen dos modalidades para clasificar al top 18 de la competencia. La primera corresponde al 'World’s Choice', mecanismo mediante el cual la candidata con mayor cantidad de votos obtiene un pase directo a la siguiente ronda. La segunda modalidad combina las calificaciones otorgadas por el jurado en la preliminar con el respaldo del público para definir a las otras 15 concursantes clasificadas.

Top 10 puntuaciones de vestidos de noche en la preliminar

Las puntuaciones preliminares dejaron como una de las grandes favoritas a Suheyn Cipriani, quien obtuvo 9,40 puntos en el desfile de traje de noche y logró ubicarse en el quinto lugar de la tabla. Estos fueron los puntajes más altos de la preliminar: