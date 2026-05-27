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Miss Grand International All Stars 2026: A qué hora y dónde ver a Suheyn Cipriani en el certamen de belleza

La modelo peruana Suheyn Cipriani se perfila como favorita en la final del Miss Grand International All Stars 2026. Conoce el horario del evento y cómo seguir en vivo su participación desde Perú y el mundo.

Suheyn Cipriani es una de las favoritas para ganar el Miss Grand International All Stars 2026. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Suheyn Cipriani es una de las favoritas para ganar el Miss Grand International All Stars 2026. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
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La representante peruana, Suheyn Cipriani, ha confirmado su paso a la gran final del Miss Grand International All Stars 2026, la edición especial del prestigioso certamen internacional que se celebra en Bangkok, Tailandia. Este evento reúne a candidatas con experiencia previa en concursos nacionales e internacionales y brinda la oportunidad de regresar al escenario global a quienes ya destacaron en ediciones anteriores.

Conocida por su elegancia y compromiso social, la influencer busca consolidarse como una de las candidatas más fuertes en esta edición del concurso de belleza, donde la experiencia y la trayectoria pesan tanto como la belleza. Su avance hacia el Top 18 y la posible corona dependerán del desempeño en las pruebas de la final y del apoyo de sus seguidores, quienes podrán seguir de cerca cada detalle del certamen.

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¿A qué hora ver a Suheyn Cipriani en el Miss Grand International All Stars 2026?

La gran final del Miss Grand International All Stars 2026 se llevará a cabo el 30 de mayo de 2026 en Bangkok, Tailandia. Según la organización del evento, la gala comenzará a las 7:00 p. m. hora local, lo que equivale a las 7:00 a. m. en Perú, horario en el que los seguidores nacionales podrán conectarse para no perder ningún detalle de la participación de Suheyn Cipriani.

Durante la final, las candidatas serán evaluadas no solo por su presencia y habilidades tradicionales, sino también por la experiencia adquirida en competencias anteriores. El certamen especial All Stars incorpora un formato que premia la trayectoria y la consistencia en el escenario, y destaca a quienes han demostrado profesionalismo y carisma.

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¿Dónde ver el Miss Grand International All Stars 2026?

El Miss Grand International All Stars 2026 no contará con transmisión por canales de televisión comerciales o por cable. En su lugar, la cobertura oficial se realizará de manera exclusiva en el canal de YouTube de Grand TV, donde se podrá seguir en vivo toda la competencia, desde la presentación de candidatas hasta la coronación de la reina.

Esta transmisión digital permitirá que el público interactúe y viva la experiencia del certamen desde cualquier lugar del mundo, asegurando que los seguidores de Suheyn Cipriani puedan mostrar su respaldo. Los fanáticos podrán comentar, compartir y participar en tiempo real, haciendo de la cobertura un evento global que conecta a audiencias internacionales con las emociones del concurso de belleza.

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Suheyn Cipriani deslumbra en desfile preliminar del MGI All Stars 2026

La modelo peruana brilló en la gala preliminar del 27 de mayo en Bangkok, donde obtuvo una puntuación de 9,40 sobre 10 en el desfile en traje de noche, y se ubicó en el quinto puesto del ranking general. Su desempeño la coloca muy cerca de las representantes más fuertes del certamen internacional y consolida su estatus de favorita en el Miss Grand International All Stars 2026.

Durante su presentación, Cipriani lució un vestido rojo con pedrería y encaje, acompañado de un elegante escote, inspirado en los colores de la bandera peruana. Además de su impactante paso por la pasarela, la influencer y exconductora de televisión emocionó al jurado y al público con un mensaje que refleja su compromiso social:

“Soy una mujer que transformó el dolor en poder y la presión en presencia. Estoy comprometida a generar un impacto a través del trabajo social, especialmente para los niños”.

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