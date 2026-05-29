¿Subirá sueldos a maestros? Roberto Sánchez promete "rascar la olla" y anuncia más medidas salariales rumbo a segunda vuelta con Fujimori

Así son las propuestas de Roberto Sánchez para mejorar sueldos de maestros y trabajadores CAS. | Foto: La República

Así son las propuestas de Roberto Sánchez para mejorar sueldos de maestros y trabajadores CAS. | Foto: La República

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A pocos días de la segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), el candidato aseguró durante un reciente mitin que impulsará una reorganización del presupuesto público. Afirmó que reducirá gastos que considera innecesarios, como consultorías y beneficios administrativos.

Ya había planteado elevar el sueldo mínimo a S/1.500 si resulta elegido presidente, además de asumir compromisos para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores bajo el régimen Contrato Administrativo de Servicios (CAS).

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Sánchez plantea aumento del sueldo mínimo y duplicar subsidio de Pensión 65

Sánchez planteó una reorganización del presupuesto público para financiar mejoras salariales. “Vamos a rascar la olla, a hacer una reingenieria de gastos, a matar los gastos inútiles, acabar con las consultorías, con las ‘gollerías’, para poder disponer de recursos para darles sueldo digno a los maestros”, insistiendo en que esos recursos se destinarán a los docentes.

Anteriormente, durante un mitin en Villa El Salvador, propuso incrementar la remuneración mínima vital hasta S/1.500. “La gran primera medida (...) es elevar a todos los trabajadores del Perú la remuneración mínima vital de S/1.130 a no menos de S/1.500 nuevos soles desde el 28 de julio”.

Asimismo, cuestionó el monto que otorga el programa Pensión 65 a los adultos mayores, al señalar que los S/250 bimestrales no alcanzan para cubrir sus necesidades básicas. “¿Ustedes creen que 250 soles alcanza para dos meses como una compensación económica a un adulto mayor? ¡No!”, afirmó.

Propuso incrementar el subsidio de S/250 a S/500 en beneficio de los más vulnerables. “No solamente vamos a hacer universal ese derecho (...) sino que además vamos a duplicar de 250 a 500 soles ese subsidio”, afirmó. También criticó la limitada respuesta del Estado hacia este sector, al que calificó como un “Estado poco solidario”.

Sostuvo que la recuperación económica debe ir de la mano con la reducción de la pobreza y el impulso del empleo formal. Por ello, anunció la reactivación de un programa nacional orientado a “Hambre Cero” y “Anemia Cero”.

Pedro Francke y el debate sobre el aumento del salario mínimo a S/1.500

El economista Pedro Francke, en entrevista con el programa Exitosa, respaldó la propuesta de elevar el salario mínimo a S/1.500 planteada por el candidato de izquierda.

“En el Perú tenemos 50 años de experiencia del salario mínimo y hace 30 años que yo oigo a las mismas personas diciendo, si elevan el salario mínimo esto va a ser un desastre, no va a haber empleo, las empresas van a quebrar, y no ha pasado nunca”, defendiendo la viabilidad de la medida.

Recordó “un presidente de derecha proempresarial que subió el salario mínimo significativamente, en S/200 soles o S/300, él mismo”. Refiriéndose al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski que se realizaron incrementos del salario mínimo sin efectos negativos severos, según su evaluación.

Advirtió que “nuestro salario mínimo está entre los más bajos de América Latina, y a nosotros nos preocupa que estos últimos meses, con el alza de la gasolina, del diésel, y del gas, los costos para las familias han subido, los precios de los alimentos en los mercados han subido, el costo del pasaje ha subido”. Esto indica que las familias enfrentan más gastos mientras los ingresos no han aumentado lo suficiente.

Propuesta de Sánchez contempla presupuesto para CTS y gratificaciones CAS

Roberto Sánchez incorporó en su campaña electoral un compromiso relacionado con el cumplimiento de la Ley 32563, que establece el otorgamiento de gratificaciones y CTS para los trabajadores sujetos al régimen del Decreto Legislativo 1057.

El Acta Política de Compromiso, suscrita por organizaciones sindicales de trabajadores CAS, señala que el candidato se compromete a respetar la normativa vigente y a garantizar la asignación presupuestal para beneficios laborales como la CTS y las gratificaciones. Asimismo, el documento indica que no se apoyarían medidas orientadas a “judicializar o debilitar estas conquistas”.

Además, se plantea que, en un eventual gobierno, se emitirían lineamientos técnicos desde el Ejecutivo y se establecería un espacio permanente de diálogo con las organizaciones sindicales.