Julio Velarde advierte que recuperar la confianza atraerá más inversiones: “Estamos en uno de los mejores momentos de los últimos 75 años”
El presidente del BCR, Julio Velarde, destacó el favorable contexto para la minería peruana y afirmó que recuperar la confianza, garantizar estabilidad y reducir trabas permitirá atraer mayores inversiones al país.
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El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, aseguró que el Perú atraviesa un escenario especialmente favorable para impulsar nuevas inversiones, favorecido por el alto valor de los minerales y el potencial del sector minero.
Durante la clausura del XVI Encuentro Internacional de Minería, el titular del BCR enfatizó la importancia de fortalecer la confianza y generar condiciones estables que permitan atraer mayores flujos de inversión al país.
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Crecimiento económico impulsado por minería y exportaciones en el Perú
Velarde recordó que el país vivió una etapa de fuerte expansión económica entre 2005 y 2013, periodo en el que la minería y las exportaciones jugaron un rol clave en el desarrollo.
“Entre 2005 y 2013 tuvimos un crecimiento cercano al 6% anual, acompañado de una fuerte reducción de la pobreza, incremento de la inversión pública y expansión de otros sectores económicos”, sostuvo.
Asimismo, señaló que en ese periodo la inversión privada creció de manera significativa, acompañada por un mayor dinamismo de la inversión pública gracias a los ingresos generados por el sector exportador minero.
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Términos de intercambio históricos y potencial de inversión minera
El presidente del BCR destacó que el Perú enfrenta actualmente un contexto internacional favorable debido a los altos precios de los minerales, especialmente del cobre.
“Los términos de intercambio que tenemos hoy se comparan con los registrados en 1950 y 1951. Estamos en uno de los mejores momentos de los últimos 75 años”, señaló.
Además, resaltó el potencial de los proyectos cupríferos en cartera, que podrían duplicar la inversión minera si se generan condiciones adecuadas para su desarrollo.
“Con los proyectos de cobre que tenemos, la inversión podría duplicarse”, enfatizó. También destacó el crecimiento de las exportaciones en los últimos años: “El año pasado exportamos más que Argentina y casi 90% más que Colombia”, indicó.
Recuperación de confianza y reducción de trabas para inversiones
Velarde sostuvo que, pese al contexto de incertidumbre, la inversión privada mantiene una tendencia positiva en el país.
“El entorno sería mucho más favorable si hubiera más confianza y más credibilidad”, manifestó. En esa línea, advirtió sobre la existencia de más de 200 procedimientos vinculados a proyectos de inversión.
Asimismo, remarcó la importancia de garantizar seguridad jurídica para los inversionistas: “Un aspecto clave para cualquier inversionista es que los contratos se respeten y exista un sistema judicial predecible”, subrayó.
Finalmente, consideró que el Perú tiene un gran potencial de crecimiento basado en sus recursos mineros, su capacidad exportadora y otros sectores estratégicos, pero insistió en la necesidad de reglas claras para aprovecharlo plenamente.