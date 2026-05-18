Gremios de trabajadores estatales marcharán este 19 de mayo para exigir mejoras salariales y mayor presupuesto

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El Frente de Trabajadores Estatales del Perú (FTEP) convocó a una movilización para este martes 19 de mayo en Lima, con el objetivo de exigir respeto a los derechos laborales y sindicales de los servidores públicos, así como mayores recursos para la negociación colectiva en el sector público.

La protesta se realizará desde las 9:30 a.m. en la Plaza San Martín y reunirá a dirigentes sindicales y trabajadores de distintas entidades estatales. El gremio sostiene que el Ejecutivo viene retrasando las negociaciones y no garantizan los recursos presupuestales que permitan concretar aumentos salariales y bonos.

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José Luis Sandoval, vocero del FTEP, señaló a La República que las conversaciones con el Gobierno avanzan lentamente y cuestionó que los acuerdos alcanzados en los últimos años no se hayan cumplido completamente. “Sin espacio fiscal no negociamos nada, todo lo que puede hacerse en el papel es papel muerto”, afirmó.

FTEP exige S/2.500 millones para negociación colectiva del sector público

Uno de los principales reclamos del gremio es que el Ejecutivo destine un espacio fiscal de S/2.500 millones para la negociación colectiva centralizada del sector público.

Según Sandoval, el monto permitiría negociar incrementos salariales, bonos y otros beneficios laborales para los trabajadores estatales. El dirigente aseguró que en años anteriores el presupuesto asignado fue menor y que los beneficios obtenidos se han reducido progresivamente.

“Normalmente el primer bono que logramos fue de S/600 y la última vez el bono fue de 100 soles”, indicó.

El vocero del FTEP también acusó al Ejecutivo de dilatar las negociaciones mediante reuniones prolongadas y sin definiciones presupuestales claras. En esa línea, sostuvo que el Gobierno sí cuenta con recursos, pero evita transparentar el margen fiscal disponible durante las mesas de diálogo.

Gremio denuncia pérdida del poder adquisitivo y cuestiona prioridades de gasto

Durante la entrevista, Sandoval afirmó que los trabajadores estatales han sufrido una fuerte pérdida del poder adquisitivo en los últimos años debido al aumento del costo de vida y la inflación.

“Antes de la pandemia hemos perdido el poder adquisitivo en más del 69%”, aseguró. Además, cuestionó que el Gobierno contemple millonarias compras de equipamiento militar mientras, según dijo, no destina mayores recursos a las demandas laborales del sector público.

“¿Cómo hay plata para compras faraónicas cuando tenemos necesidades como la pérdida del poder adquisitivo que los trabajadores tenemos?”, manifestó.

La movilización convocada por el FTEP busca presionar al Ejecutivo para acelerar las negociaciones colectivas y garantizar mayores recursos para los trabajadores estatales. Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las demandas del gremio.