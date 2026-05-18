HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Gremios de trabajadores estatales marcharán este 19 de mayo para exigir mejoras salariales y mayor presupuesto

Entre las demandas del FTEP se encuentran mejoras en la negociación colectiva, espacios dignos para este proceso y el cumplimiento de compromisos del Estado. La organización resalta la necesidad de condiciones laborales adecuadas para fortalecer los derechos de los trabajadores estatales.

Gremios estatales convocan marcha en Lima para exigir mejoras salariales.
Gremios estatales convocan marcha en Lima para exigir mejoras salariales. | Composición LR/ Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

El Frente de Trabajadores Estatales del Perú (FTEP) convocó a una movilización para este martes 19 de mayo en Lima, con el objetivo de exigir respeto a los derechos laborales y sindicales de los servidores públicos, así como mayores recursos para la negociación colectiva en el sector público.

Únete a nuestro canal de política y economía

La protesta se realizará desde las 9:30 a.m. en la Plaza San Martín y reunirá a dirigentes sindicales y trabajadores de distintas entidades estatales. El gremio sostiene que el Ejecutivo viene retrasando las negociaciones y no garantizan los recursos presupuestales que permitan concretar aumentos salariales y bonos.

TE RECOMENDAMOS

ROBERTO SÁNCHEZ EN SEGUNDA VUELTA Y ANAHÍ DURAND EN VIVO | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: Reintegro 5 del Fonavi 2026: qué documentos deben presentar los herederos de fonavistas fallecidos para cobrar en el Banco de la Nación

lr.pe

José Luis Sandoval, vocero del FTEP, señaló a La República que las conversaciones con el Gobierno avanzan lentamente y cuestionó que los acuerdos alcanzados en los últimos años no se hayan cumplido completamente. “Sin espacio fiscal no negociamos nada, todo lo que puede hacerse en el papel es papel muerto”, afirmó.

FTEP exige S/2.500 millones para negociación colectiva del sector público

Uno de los principales reclamos del gremio es que el Ejecutivo destine un espacio fiscal de S/2.500 millones para la negociación colectiva centralizada del sector público.

Según Sandoval, el monto permitiría negociar incrementos salariales, bonos y otros beneficios laborales para los trabajadores estatales. El dirigente aseguró que en años anteriores el presupuesto asignado fue menor y que los beneficios obtenidos se han reducido progresivamente.

“Normalmente el primer bono que logramos fue de S/600 y la última vez el bono fue de 100 soles”, indicó.

PUEDES VER: Sunat propone que pagos por Yape y Plin sean comprobantes electrónicos: ¿qué riesgos advierte Capece para las mypes?

lr.pe

El vocero del FTEP también acusó al Ejecutivo de dilatar las negociaciones mediante reuniones prolongadas y sin definiciones presupuestales claras. En esa línea, sostuvo que el Gobierno sí cuenta con recursos, pero evita transparentar el margen fiscal disponible durante las mesas de diálogo.

Gremio denuncia pérdida del poder adquisitivo y cuestiona prioridades de gasto

Durante la entrevista, Sandoval afirmó que los trabajadores estatales han sufrido una fuerte pérdida del poder adquisitivo en los últimos años debido al aumento del costo de vida y la inflación.

“Antes de la pandemia hemos perdido el poder adquisitivo en más del 69%”, aseguró. Además, cuestionó que el Gobierno contemple millonarias compras de equipamiento militar mientras, según dijo, no destina mayores recursos a las demandas laborales del sector público.

“¿Cómo hay plata para compras faraónicas cuando tenemos necesidades como la pérdida del poder adquisitivo que los trabajadores tenemos?”, manifestó.

La movilización convocada por el FTEP busca presionar al Ejecutivo para acelerar las negociaciones colectivas y garantizar mayores recursos para los trabajadores estatales. Hasta el momento, el Gobierno no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las demandas del gremio.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Jimena Lindo: "El cine peruano es mágico, es la resistencia absoluta"

Jimena Lindo: "El cine peruano es mágico, es la resistencia absoluta"

LEER MÁS
Marcha nacional por medio pasaje termina en enfrentamientos con la Policía en el Centro de Lima

Marcha nacional por medio pasaje termina en enfrentamientos con la Policía en el Centro de Lima

LEER MÁS
Estudiantes convocan marcha por el respeto al medio pasaje universitario tras alza de tarifas: ''Es ley, no un favor''

Estudiantes convocan marcha por el respeto al medio pasaje universitario tras alza de tarifas: ''Es ley, no un favor''

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Economía

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025