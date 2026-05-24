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Economía

Banco Mundial: más del 80% de venezolanos en Perú participa activamente en la economía y aporta cerca de US$530 millones al año

El Banco Mundial y ACNUR revelan que más del 80% de venezolanos en Perú está en actividad económica y el 30% cuenta con estudios superiores, con un aporte de US$530 millones al año a la economía nacional.

Venezolanos en Perú aportan US$530 millones al año a la economía nacional, revela estudio de Banco Mundial y ACNUR.
Venezolanos en Perú aportan US$530 millones al año a la economía nacional, revela estudio de Banco Mundial y ACNUR. | Foto: La República/IA
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El Banco Mundial, en un informe elaborado junto al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), señala que más del 80% de la población venezolana en el Perú se encuentra económicamente activa. Además, precisa que más del 30% cuenta con estudios superiores y experiencia profesional, lo que refleja una alta capacidad de inserción en el mercado laboral peruano.

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Según el informe “Un encuentro de oportunidades: la movilidad humana de Venezuela y el desarrollo del Perú” indica que el 70% de esta población está en edad de trabajar y una de cada tres personas cuenta con estudios universitarios.

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US$530 millones y retorno fiscal de S/2,6 por sol invertido

El análisis del Banco Mundial y ACNUR estima que los venezolanos en el Perú aportan cerca de US$530 millones anuales a la economía nacional, cifra equivalente al 1.3% del Producto Bruto Interno (PBI). Este dato se enmarca en el impacto económico que genera su participación activa en distintos sectores.

Asimismo, el informe detalla que por cada sol invertido por el Estado peruano en esta población, se genera un retorno fiscal de S/2,6. Laura Almirall, representante de ACNUR en el Perú, señaló que “estos datos ayudan a mirar la integración con más evidencia, pero el valor de una persona refugiada no se mide solo por su aporte económico. Cuando accede a documentación, educación, salud y empleo, puede reconstruir su vida y contribuir a la comunidad que la acoge”.

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Migración venezolana en la región y presencia en el Perú

ACNUR indica que alrededor de 7.9 millones de venezolanos salieron de su país en busca de protección y mejores condiciones de vida, de los cuales 6.7 millones permanecen en América Latina y el Caribe. Este flujo migratorio posiciona a la región como principal espacio de acogida.

En el caso peruano, residen aproximadamente 1.64 millones de venezolanos, quienes acceden al empleo formal, el emprendimiento y la estabilidad económica como mecanismos para integrarse. Según el informe, estas condiciones permiten su participación activa en las comunidades de acogida y la reconstrucción de sus proyectos de vida.

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