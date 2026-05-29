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Política

ONPE concluye segunda fase del concurso público para escoger a nuevo jefe institucional

Los postulantes Carlos Loyola y Amparo Ortega obtuvieron 75 y 71 puntos, respectivamente, con lo que superaron el umbral mínimo establecido. Ambos candidatos demostraron competencias en experiencia y formación académica.

Concurso publico busca escoger a nuevo jefe de la ONPE | Foto: andina.
Concurso publico busca escoger a nuevo jefe de la ONPE | Foto: andina.
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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) publicó los resultados de la segunda fase del concurso público para elegir al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Los postulantes Carlos Loyola y Amparo Ortega ocuparon el primer y segundo lugar, respectivamente, con 75 y 71 puntos.

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Según la información difundida por la JNJ, Loyola obtuvo 40 puntos en el apartado de experiencia y trayectoria profesional, mientras que Ortega alcanzó 36. Ambos candidatos recibieron 35 puntos en la evaluación de formación académica y no sumaron puntaje en el criterio de experiencia en investigación. Con estos resultados, superaron el mínimo de 70 puntos requerido para continuar en el proceso de selección.

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La siguiente etapa contempla la evaluación de los planes de trabajo presentados por los postulantes, así como una entrevista personal ante el comité evaluador. Quien resulte elegido asumirá la conducción de la institución electoral.

La elección del nuevo jefe de la ONPE se produce tras la renuncia de Piero Corvetto, quien fue cuestionado por el manejo de la primera vuelta electoral realizada el 12 de abril. Corvetto es actualmente investigado por presuntos actos de corrupción. Por el momento, y a pocos días de la segunda vuelta presidencial, la ONPE se encuentra bajo la dirección de Bernardo Pachas, quien asumió el cargo tras la salida de Corvetto.

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