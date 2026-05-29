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Política

Debate Presidencial 2026: ¿A qué hora y por dónde ver el Keiko Fujimori vs Roberto Sánchez?

Se acerca la segunda vuelta presidencial en Perú, donde Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputarán la presidencia. El debate organizado por el JNE se llevará a cabo el 31 de mayo a las 8.00 p. m. en el Centro de Convenciones.

Debate de segunda vuelta tendrá como protagonistas a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez | Foto: Google Gemini.
Debate de segunda vuelta tendrá como protagonistas a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez | Foto: Google Gemini.
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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizará el debate presidencial entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) como parte de las actividades previas a la segunda vuelta electoral. El encuentro permitirá que ambos candidatos expongan sus principales propuestas y posiciones antes de los comicios.

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¿Cuándo será el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

El debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se llevará a cabo el domingo 31 de mayo desde las 8.00 p. m. Según informó el JNE, el evento tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Lima, ubicado en el distrito limeño de San Borja.

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Para esta jornada, el JNE estableció cuatro bloques temáticos que serán desarrollados por ambos aspirantes presidenciales. Los temas comprenden seguridad ciudadana, democracia y derechos humanos, educación y salud, además de economía, empleo y reducción de la pobreza.

PUEDES VER: Encuesta IEP entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez: indecisos se duplican y llegan a 26%, blanco y nulo cae al 6%

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Cada bloque comenzará con preguntas planteadas por ciudadanos y escogidas previamente por la organización del debate. Luego de ello, los candidatos tendrán un tiempo determinado para responder, debatir y sustentar sus propuestas. Asimismo, se utilizará el mecanismo denominado 'bolsón de tiempo', mediante el cual podrán administrar los minutos asignados durante sus participaciones.

Se estima que el debate presidencial durará aproximadamente una hora con 40 minutos. Al cierre del evento, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez dispondrán de dos minutos finales para enviar un mensaje a la ciudadanía.

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¿Dónde ver el debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

El debate presidencial organizado por el JNE será transmitido por señal abierta y plataformas digitales. La cobertura estará a cargo de TV Perú y también podrá seguirse mediante las redes sociales oficiales del organismo electoral, permitiendo que los ciudadanos accedan desde celulares, computadoras o tabletas.

Además, podrás seguir el minuto a minuto en las transmisiones en vivo de La República por su canal de YouTube y su página web.

El encuentro posiblemente sea el último cara a cara entre ambos candidatos antes de la segunda vuelta presidencial programada para el 7 de junio.

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