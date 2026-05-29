Precio del dólar hoy, viernes 29 de mayo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
- Trabajadores CAS logran mesa de diálogo con el MEF: ¿gratificaciones de julio se pagarán al 100%? Estos fueron los acuerdos
- Banco Mundial: más del 80% de venezolanos en Perú participa activamente en la economía y aporta cerca de US$530 millones al año
¿Cuál es el precio del dólar HOY, 29 de mayo, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestaeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,405 la compra y S/3,425 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 29 de mayo?
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
Precio del dólar hoy, viernes 29 de mayo, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
¿Por qué el precio del dólar sube o baja?
Dado que el dólar está bajando, es bueno saber por qué esto sucede. El precio del dólar aumenta o disminuye cuando es afectado por la oferta y la demanda. Si existe mayor oferta que demanda, el precio baja. Pero si la demanda supera a la oferta, el precio se incrementa.
Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy, 29 de mayo?
• Compra: S/3,410
• Venta: S/3,416
Apertura del tipo de cambio, según Bloomberg para hoy, 29 de mayo
El precio del dólar abrió su cotización en S/3,4137, de acuerdo a datos preliminares del portal Bloomberg.