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Economía

BCP recibe luz verde de la Reserva Federal para expandirse en Estados Unidos con una sucursal bancaria en Miami

La Reserva Federal aprobó la apertura de una sucursal del BCP en Coral Gables, que permitirá aceptar depósitos mayoristas en EE. UU. y ampliar su actividad internacional bajo supervisión consolidada y estándares regulatorios.

Reserva Federal aprueba apertura de sucursal del BCP en Coral Gables, EE. UU..
Reserva Federal aprueba apertura de sucursal del BCP en Coral Gables, EE. UU.. | Foto: La República/IA
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La Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal aprobó la solicitud del Banco de Crédito del Perú (BCP) para establecer una sucursal bancaria con licencia estatal en Coral Gables, Florida, según la Orden FRB N.º 2026-12 emitida el 24 de abril del 2026. La autorización se dio tras el proceso de evaluación bajo la Ley de Banca Internacional y la Regulación K, requisitos indispensables para que bancos extranjeros operen con presencia directa en Estados Unidos (EE. UU.).

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El aviso de la solicitud fue publicado en el diario The Miami Herald en diciembre del 2024, sin recibir comentarios del público durante el periodo establecido. La aprobación permitirá convertir la actual agencia del banco en Miami en una sucursal bancaria internacional, ampliar su alcance operativo y su capacidad para captar depósitos mayoristas de fuentes estadounidenses.

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Banco de Crédito del Perú captará depósitos mayoristas en EE. UU.

El documento explica que el BCP ya opera una agencia con licencia estatal en la misma ubicación propuesta, pero bajo ese esquema 'no tiene permitido aceptar depósitos de fuentes estadounidenses'. La conversión a sucursal bancaria internacional permitirá cambiar esa limitación y habilitar la captación de depósitos mayoristas en EE. UU., lo que ampliará el alcance de su negocio transfronterizo.

La nueva sucursal continuará el enfoque comercial de la agencia, centrado en cuentas corporativas y en servicios financieros dirigidos a subsidiarias estadounidenses de clientes actuales y potenciales del banco. El BCP dejó claro que 'no planea buscar depósitos de residentes individuales de EE. UU.'.

El grupo también mantiene presencia indirecta en EE. UU. mediante Credicorp Capital USA, dedicada a asesoría de inversiones y corretaje, lo que evidencia una estrategia de presencia financiera diversificada en ese mercado.

Reserva Federal de EE. UU. avala solidez del BCP bajo la SBS y AFP

La Reserva Federal destacó que el BCP cuenta con activos por aproximadamente US$60.2 mil millones y es el mayor banco del Perú por tamaño de activos. El banco es propiedad en 97,74% de Grupo Crédito S.A., controlado casi en su totalidad por Credicorp Ltd., empresa listada en la Bolsa de Nueva York y la Bolsa de Lima.

La supervisión del banco recae en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que realiza inspecciones periódicas, exige reportes financieros consolidados y auditorías independientes, y establece requisitos prudenciales de capital y liquidez. La Junta concluyó que el banco 'está sujeto a supervisión integral de forma consolidada por la SBS'.

Además, las normas de capital del Perú son consistentes con el Acuerdo de Basilea y el capital del BCP supera los niveles mínimos exigidos, por lo que es considerado equivalente al de una organización bancaria estadounidense.

BCP en EE. UU.: Reserva Federal aprueba con condiciones su expansión

La Junta evaluó el impacto potencial de la sucursal en el sistema financiero estadounidense y concluyó que 'no parecería afectar la estabilidad financiera en Estados Unidos'. El análisis consideró el alcance de las actividades previstas, el marco de supervisión del país de origen y los controles regulatorios existentes.

El documento también resalta el marco peruano de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como la obligación del banco de mantener políticas y sistemas para detectar y prevenir estas actividades en sus operaciones globales.

La aprobación queda sujeta al cumplimiento de compromisos de transparencia y acceso a información. La Reserva Federal advirtió que, si surgieran restricciones que impidan obtener información necesaria, podría exigir la terminación de las actividades del BCP en EE. UU..

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