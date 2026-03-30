Fuerzas Armadas abaten a dos narcoterroristas en el VRAEM conocidos con los alias “David” y “Ramírez”

Fuerzas Armadas realizaron operativos en la zona del Vraem. Foto: Ministerio de Defensa.

Fuerzas Armadas realizaron operativos en la zona del Vraem. Foto: Ministerio de Defensa.

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas informó que dos terroristas de Sendero Luminoso fueron abatidos durante una operación militar en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), en la región Ayacucho.

Según el reporte oficial, durante un enfrentamiento armado fueron abatidos dos subversivos identificados con los alias 'David' y 'Ramírez'. El primero, indica el comunicado, fue miembro titular del Comité Central de la organización terrorista Sendero Luminoso en el VRAEM.

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De acuerdo con el Comunicado n.º 009-2026-CCFFAA, la intervención se realizó el 29 de marzo en el sector de Pampa Aurora, distrito de Huanta, como parte de las acciones contra remanentes terroristas en la zona.

En el operativo participó la Fuerza Especial Conjunta (FEC), junto al Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas (CIOEC) y el Comando Especial del VRAEM, con apoyo de la Policía Nacional del Perú —a través de la Dircote y Dirandro— y del Ministerio Público.

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Comunicado de las Fuerzas Armadas

Fuerzas Armadas incautan armas en el VRAEM

Las autoridades también informaron que, como resultado de la operación, se incautó una ametralladora MAG calibre 7.62 mm y un rifle calibre 22 mm.

El Comando Conjunto indicó que las patrullas continúan intensificando las operaciones contra las columnas narcoterroristas en la región.

Asimismo, reafirmó su compromiso de mantener informada a la ciudadanía y aseguró que las intervenciones se realizan en cumplimiento de la legislación vigente y con respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.