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Seguridad energética: Minem impulsa el desarrollo del gas natural que concentra cerca del 70% de la energía del país

El Ministerio de Energía y Minas reafirma su apuesta por el gas natural como eje de la seguridad energética, priorizando inversiones, infraestructura y expansión del servicio para garantizar suministro confiable, sostenible y competitivo a nivel nacional.

El Ministerio de Energía y Minas prioriza inversiones y expansión del gas natural para garantizar seguridad energética en el país
El Ministerio de Energía y Minas prioriza inversiones y expansión del gas natural para garantizar seguridad energética en el país | Foto: La República/IA
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El Ministerio de Energía y Minas (Minem) reafirmó su compromiso de garantizar un sistema energético confiable, regular y sostenible que responda a la creciente demanda del país. La entidad remarcó la importancia de impulsar el uso eficiente de los recursos disponibles y promover una matriz energética diversificada que permita asegurar el abastecimiento a largo plazo.

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En este contexto, el titular del sector, Waldir Ayasta Mechán, sostuvo una reunión con representantes de Transportadora de Gas del Perú (TGP) para abordar el desarrollo de la industria del gas natural y fortalecer la seguridad energética nacional. Además, destacó la necesidad de inversiones e infraestructura para sostener el crecimiento de la demanda.

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Infraestructura energética y expansión del gas natural

El Minem enfatizó que el crecimiento sostenido de la demanda energética exige ampliar y modernizar la infraestructura vinculada al gas natural. Este desarrollo no solo debe cubrir el consumo actual, sino anticiparse a la expansión futura del uso del recurso en los sectores domiciliario, transporte, industria y generación eléctrica, considerados prioritarios para el abastecimiento nacional.

En el encuentro se remarcó que el gas natural ya representa cerca del 70% de la producción energética del país, lo que lo posiciona como el principal soporte del sistema energético. Por ello, fortalecer redes, ductos y proyectos asociados es clave para sostener la competitividad del suministro y asegurar que el crecimiento económico cuente con respaldo suficiente.

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Seguridad energética y continuidad del servicio

Waldir Ayasta insistió en que la seguridad energética depende de contar con una infraestructura integral que permita garantizar la continuidad del servicio ante cualquier eventualidad. En ese sentido, destacó la importancia de aplicar criterios de redundancia e integración en el sistema, lo que implica contar con alternativas que eviten interrupciones en el suministro.

Asimismo, el ministro resaltó la necesidad de coordinar acciones entre el Estado y los actores del sector hidrocarburos para construir una visión conjunta de desarrollo. Este enfoque busca responder a las nuevas necesidades energéticas del país y establecer bases sólidas que permitan cumplir metas tanto a corto como a largo plazo.

Resiliencia del sector hidrocarburos y nuevas alternativas

El viceministro de Hidrocarburos, Marco Agama Rodríguez, señaló que evalúa opciones concretas para fortalecer la continuidad del servicio, especialmente frente a escenarios de contingencia que puedan afectar el abastecimiento. Estas acciones forman parte de una estrategia orientada a reforzar la resiliencia del sistema energético nacional.

Entre las alternativas consideradas destacan el desarrollo de ductos paralelos y la implementación de infraestructura de almacenamiento de gas natural. Estas medidas permitirían contar con respaldo operativo ante interrupciones, reducir riesgos y asegurar que el suministro energético se mantenga estable y confiable en diferentes escenarios.

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