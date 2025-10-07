HOYSuscripcion LR Focus

Economía

AMD y OpenAI hacen que Wall Street suba a máximos históricos con US$101.000 millones en capitalización

El acuerdo entre la empresa de chips y la firma de inteligencia artificial disparó las acciones de AMD en 38% y llevó al S&P 500 y Nasdaq a nuevos récords.

La inflación en Estados Unidos sigue siendo alta. Foto: generado con IA/Dax Canchari

Wall Street vivió una jornada marcada por la euforia tecnológica, impulsada por el acuerdo entre AMD y OpenAI, valorado en decenas de miles de millones de dólares.

Este pacto contempla el despliegue de chips de AMD en centros de datos de OpenAI y la posibilidad de que la firma de inteligencia artificial adquiera hasta un 10% de participación en AMD mediante la entrega de hasta 160 millones de acciones si se cumplen ciertos hitos.

El anuncio disparó las acciones de AMD 38%, sumando US$101.000 millones en capitalización bursátil, y arrastró al S&P 500 y al Nasdaq a máximos históricos.

La CEO de AMD, Lisa Su, destacó que el acuerdo valida la tecnología de la empresa y tendrá un impacto inmediato en las ganancias ajustadas por acción, con expectativas de ingresos millonarios por cada gigavatio de capacidad de cómputo desplegado.

Otras empresas se benefician del optimismo

El entusiasmo se extendió a otras compañías. Tesla subió tras insinuar un próximo lanzamiento de producto, mientras Comerica se disparó luego de anunciar su adquisición por Fifth Third Bancorp en una operación de US$10.900 millones.

Sin embargo, la deuda pública estadounidense mostró debilidad: los bonos del Tesoro a largo plazo registraron presiones al alza, reflejando preocupaciones fiscales y expectativas de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria solo ligeramente restrictiva.

El miembro de la Fed, Schmid, señaló que la inflación sigue siendo alta, aunque reconoció un enfriamiento saludable del mercado laboral y advirtió sobre riesgos inflacionarios si se aplica un estímulo excesivo.

Las subastas de letras del Tesoro mostraron rendimientos sólidos: la de 3 meses se adjudicó en 3,85% con cobertura de 2,91, y la de 6 meses cerró en 3,695% con cobertura de 3,04.

La política genera incertidumbre

El panorama político añade riesgos: el Senado estadounidense rechazó un proyecto de financiación del Partido Republicano, prolongando el cierre del gobierno federal.

El presidente Trump pidió acción inmediata al Congreso y advirtió sobre despidos si no se alcanza un acuerdo. Además, anunció que a partir del 1 de noviembre de 2025, todos los camiones medianos y pesados que ingresen a EE.UU. desde el extranjero estarán sujetos a un arancel del 25%.

La Casa Blanca confirmó que el mandatario está dispuesto a firmar un proyecto de reapertura en cuanto llegue a su escritorio y prepara reuniones con líderes internacionales como el primer ministro canadiense Mark Carney y el presidente de Finlandia.

Energía y materias primas en alza

El mercado energético mostró movimientos importantes. Los precios del crudo se fortalecieron tras un modesto aumento de producción por parte de OPEC+ de 137.000 barriles diarios y un ataque con drones que afectó la mayor unidad de la refinería rusa de Kirishi, con recuperación prevista en un mes.

  • WTI: 61,69 dólares por barril (+1,33%)
  • Brent: 65,47 dólares (+1,46%)
  • Gasolina: 1,9016 USD/galón
  • Diésel: 2,2443 USD/galón
  • Gas natural NYMEX: 3,3570 USD/MMBTU

El oro se acercó a los US$4.000 por onza, marcando un nuevo récord, mientras que Bitcoin alcanzó máximos históricos, consolidando lo que los operadores llaman la “apuesta por el debilitamiento” frente a la incertidumbre fiscal y política.

Europa y Asia muestran volatilidad

En Europa, la política dominó los mercados. La renuncia del primer ministro francés Sébastien Lecornu, apenas un día después de formar el nuevo gabinete, desplomó el CAC 40 hasta 2,1%. Bancos como Société Générale, Crédit Agricole y BNP Paribas sufrieron fuertes caídas.

La líder de Reagrupamiento Nacional, Marine Le Pen, pidió la disolución de la Asamblea Nacional, mientras el socialista Olivier Faure anticipó su voto en contra del gobierno.

La Comisión Europea anunció posibles aranceles de hasta 50% al acero que supere cuotas fijadas en 2013. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, advirtió que el crecimiento será más débil en la segunda mitad del año y que la fortaleza del euro limita la expansión.

En Asia, Japón celebró la elección de Sanae Takaichi como líder del Partido Liberal Democrático y probable próxima primera ministra. Esto impulsó al Nikkei 225 un 4,8% a máximos históricos, aunque el yen cayó casi 2% frente al dólar, generando presión sobre la deuda pública.

El Ministerio de Finanzas japonés informó que las reservas internacionales alcanzaron US$1,341 billones en septiembre. El gasto de los hogares creció 2,3% interanual, aunque el Banco de Japón alertó sobre dificultades de pequeñas empresas para financiar aumentos salariales.

En Australia, el índice de confianza del consumidor Westpac-MI cayó 3,5% a 92,1, reflejando un deterioro económico.

Conflictos geopolíticos siguen latentes

Las tensiones en Medio Oriente continuaron. Delegaciones de Israel y Hamas llegaron a Egipto para discutir un posible alto al fuego en Gaza. El presidente Trump afirmó que se sabrá pronto si Hamas se compromete.

El secretario de Estado, Marco Rubio, indicó que el acuerdo incluiría fases de desarme y desmovilización, aunque advirtió que será un proceso complejo.

Conclusión: optimismo tecnológico, pero cautela necesaria

El panorama global refleja una paradoja: mientras los mercados bursátiles celebran la narrativa de la inteligencia artificial y los estímulos fiscales, los riesgos políticos, fiscales y geopolíticos son elevados.

  • EE.UU.: rally tecnológico sostenido por la IA, con riesgo de corrección si la Fed no controla la inflación.
  • Europa: volatilidad en bonos y divisas ante incertidumbre política y comercial.
  • Asia: ciclo expansivo en Japón, con riesgos de inestabilidad cambiaria.
  • Materias primas: oro y Bitcoin continúan como refugios frente a la “apuesta por el debilitamiento” de monedas fiduciarias.

Según Felipe Mendoza, analista de ATFX LATAM, “los mercados muestran exuberancia selectiva impulsada por la tecnología, pero los fundamentos macroeconómicos y políticos sugieren cautela”. La clave estará en la capacidad de bancos centrales y gobiernos para equilibrar estímulo y disciplina fiscal sin desatar presiones inflacionarias adicionales.

