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Sociedad

Marcha ‘La toma de Lima’ EN VIVO HOY: minuto a minuto de la concentración de simpatizantes por regiones, medidas de las autoridades, acciones de la Policía Nacional y más

La movilización fue convocada para demandar transparencia en el proceso electoral, en medio de la estrecha diferencia que se registra en los resultados oficiales de la segunda vuelta presidencial.

Marcha en Lima fue convocada para hoy 12 de junio
Marcha en Lima fue convocada para hoy 12 de junio | Foto: Rodrigo Talavera/ La República
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Una movilización en Lima fue convocada para este viernes 12 de junio en apoyo al candidato presidencial Roberto Sánchez. La medida, impulsada bajo las consignas 'La toma de Lima' y 'Los Cuatro Suyos', surge en medio de la expectativa por los resultados finales de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

Según trascendió, la manifestación busca defender la voluntad expresada en las urnas y demandar transparencia durante la etapa final del proceso electoral, marcada por una estrecha diferencia entre el candidato de Juntos por el Perú y Keiko Fujimori de Fuerza Popular. Sigue aquí el minuto a minuto de los acontecimientos.

Marcha 'La toma de Lima' HOY EN VIVO: últimas noticias, medidas y más

12:25
12/6/2026

Keiko Fujimori se pronuncia sobre marcha anunciada en Lima

Ante la convocatoria hecha para una movilización en Lima, la candidata Keiko Fujimori aseguró que la ley respalda el derecho a la protesta, siempre que se realice dentro de lo establecido. "En nuestro país, los ciudadanos tienen derecho a marchar, a expresar sus opiniones distintas. Todo esta garantizado, pero esto tiene que ser dentro del marco de ley, de la Constitución y del respeto de los demás ciudadanos", afirmó.

12:11
12/6/2026

Vías cerradas y restricciones dispuestas por MML ante marcha en Lima

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) informó que se restringirá el tránsito vehicular en varios puntos estratégicos del Centro Histórico. Entre los cruces que permanecerán cerrados y estarán disponibles solo para el flujo peatonal se encuentran: 

- Jirón Carabaya con Jirón Lampa

- Jirón Lampa con avenida Nicolás de Piérola

- Jirón Camaná con avenida Nicolás de Piérola

Asimismo, la comuna indicó que no permitirá concentraciones ni desplazamientos dentro de la denominada zona rígida del Cercado de Lima, amparándose en el Acuerdo de Concejo 026, que declara intangible este sector de la ciudad. El operativo se enfocará en espacios públicos considerados sensibles, como la Plaza San Martín, la Plaza Dos de Mayo y la Plaza de la Democracia, lugares donde históricamente se han desarrollado manifestaciones políticas.

12:04
12/6/2026

¿Qué ruta tomará la movilización en apoyo a Roberto Sánchez?

De acuerdo con la información difundida por los organizadores, el punto de encuentro será la plaza San Martín. Desde allí, los participantes podrían dirigirse hacia el Congreso de la República, Palacio de Gobierno o la sede del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Sin embargo, hasta el momento no se ha oficializado un recorrido definitivo ni el horario exacto de la movilización.

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