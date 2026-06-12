La tercera inauguración del Mundial 2026 será realizada en Estados Unidos el viernes 12 de junio. | Foto: composición LR/FIFA

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 marca un hecho histórico con tres ceremonias inaugurales en tres países distintos. Tras los espectáculos en Ciudad de México y Toronto, será el turno de Estados Unidos de cerrar la fiesta con un show que promete música, color y figuras internacionales. El escenario elegido es el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde se vivirá un despliegue artístico antes del debut de la selección local frente a Paraguay.

La expectativa es alta, no solo por el partido, sino por la puesta en escena que reunirá a estrellas globales y que busca dejar huella en la memoria de los aficionados. La FIFA confirmó que el evento tendrá una duración de 90 minutos y combinará géneros como pop, trap, afrobeats y k-pop, con la presencia de artistas de renombre y un embajador de lujo.

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Artistas confirmados en la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos

Mientras que Shakira fue la protagonista principal en la inauguración realizada en México, en Estados Unidos la gran figura será Katy Perry, quien encabezará el espectáculo con un repertorio diseñado para la ocasión. El dúo Dan + Shay tendrá a su cargo la interpretación del himno nacional estadounidense, mientras que el grupo paraguayo Purahei Soul hará lo propio con el himno de Paraguay.

La FIFA confirmó además la participación de la estrella de k-pop LISA, integrante de BLACKPINK, junto con la brasileña Anitta y el rapero nigeriano Rema, responsables del tema oficial ‘GOALS’. A ellos se sumarán Future y Tyla, esta última ya presente en la ceremonia de México. Por otro lado, el actor y comediante Jason Sudeikis, conocido por su papel en la serie ‘Ted Lasso’, fue designado como embajador de la ceremonia. Su presencia añade un toque de humor y carisma a un espectáculo que apunta a ser inolvidable.

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¿A qué hora y dónde ver desde Perú la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos?

La ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos comenzará a las 4.30 p. m. hora local de Los Ángeles, lo que equivale a las 6.30 p. m. en Perú. El show se desarrollará antes del encuentro entre Estados Unidos y Paraguay, correspondiente al Grupo D del torneo internacional más importante del fútbol.

Los aficionados peruanos podrán seguir la transmisión en vivo a través de América TV, DSports/DGO y Paramount+. La cobertura incluirá tanto la ceremonia como el partido inaugural en suelo estadounidense.

Con esta tercera inauguración, el Mundial 2026 se convierte en el primero en realizar tres ceremonias en tres países distintos en apenas dos días. La FIFA busca con ello resaltar la magnitud de un torneo que reúne a 48 selecciones y que se reparte entre México, Canadá y Estados Unidos.