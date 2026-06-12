HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Así sería un Gobierno de Keiko Fujimori | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Entretenimiento

Inauguración Mundial 2026 en Estados Unidos: artistas, a qué hora empieza y dónde ver la tercera ceremonia de la Copa Mundial de la FIFA

Katy Perry, junto a otros artistas como LISA de BLACKPINK, liderará la tercera ceremonia de inauguración del Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará antes del partido entre Estados Unidos y Paraguay.

La tercera inauguración del Mundial 2026 será realizada en Estados Unidos el viernes 12 de junio.
La tercera inauguración del Mundial 2026 será realizada en Estados Unidos el viernes 12 de junio. | Foto: composición LR/FIFA
Escuchar
Resumen
Compartir

La Copa Mundial de la FIFA 2026 marca un hecho histórico con tres ceremonias inaugurales en tres países distintos. Tras los espectáculos en Ciudad de México y Toronto, será el turno de Estados Unidos de cerrar la fiesta con un show que promete música, color y figuras internacionales. El escenario elegido es el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde se vivirá un despliegue artístico antes del debut de la selección local frente a Paraguay.

La expectativa es alta, no solo por el partido, sino por la puesta en escena que reunirá a estrellas globales y que busca dejar huella en la memoria de los aficionados. La FIFA confirmó que el evento tendrá una duración de 90 minutos y combinará géneros como pop, trap, afrobeats y k-pop, con la presencia de artistas de renombre y un embajador de lujo.

TE RECOMENDAMOS

YOGA TÁNTRICO: CÓMO TRANSFORMAR TU ENERGÍA Y TU CONSCIENCIA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: ¿Shakira o una impostora? teoría viral asegura que una doble ocupó su lugar en la inauguración del Mundial 2026

lr.pe

Artistas confirmados en la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos

Mientras que Shakira fue la protagonista principal en la inauguración realizada en México, en Estados Unidos la gran figura será Katy Perry, quien encabezará el espectáculo con un repertorio diseñado para la ocasión. El dúo Dan + Shay tendrá a su cargo la interpretación del himno nacional estadounidense, mientras que el grupo paraguayo Purahei Soul hará lo propio con el himno de Paraguay.

La FIFA confirmó además la participación de la estrella de k-pop LISA, integrante de BLACKPINK, junto con la brasileña Anitta y el rapero nigeriano Rema, responsables del tema oficial ‘GOALS’. A ellos se sumarán Future y Tyla, esta última ya presente en la ceremonia de México. Por otro lado, el actor y comediante Jason Sudeikis, conocido por su papel en la serie ‘Ted Lasso’, fue designado como embajador de la ceremonia. Su presencia añade un toque de humor y carisma a un espectáculo que apunta a ser inolvidable.

PUEDES VER: Revive la presentación de Shakira y más artistas latinos en la inauguración del Mundial 2026

lr.pe

¿A qué hora y dónde ver desde Perú la inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos?

La ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en Estados Unidos comenzará a las 4.30 p. m. hora local de Los Ángeles, lo que equivale a las 6.30 p. m. en Perú. El show se desarrollará antes del encuentro entre Estados Unidos y Paraguay, correspondiente al Grupo D del torneo internacional más importante del fútbol.

Los aficionados peruanos podrán seguir la transmisión en vivo a través de América TV, DSports/DGO y Paramount+. La cobertura incluirá tanto la ceremonia como el partido inaugural en suelo estadounidense.

Con esta tercera inauguración, el Mundial 2026 se convierte en el primero en realizar tres ceremonias en tres países distintos en apenas dos días. La FIFA busca con ello resaltar la magnitud de un torneo que reúne a 48 selecciones y que se reparte entre México, Canadá y Estados Unidos.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Cantante Masiel Málaga, expareja de Churrito Hinostroza, sorprende al revelar cómo quedó tras su manga gástrica: “Así quedamos”

Cantante Masiel Málaga, expareja de Churrito Hinostroza, sorprende al revelar cómo quedó tras su manga gástrica: “Así quedamos”

LEER MÁS
Fallece madre de Tomate Barraza tras luchar contra enfermedad: "Cuídanos desde el cielo"

Fallece madre de Tomate Barraza tras luchar contra enfermedad: "Cuídanos desde el cielo"

LEER MÁS
Santos Bravos hace historia al conquistar su primer trofeo como ‘Mejor artista o grupo’ en Puerto Rico

Santos Bravos hace historia al conquistar su primer trofeo como ‘Mejor artista o grupo’ en Puerto Rico

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Shakira o una impostora? teoría viral asegura que una doble ocupó su lugar en la inauguración del Mundial 2026

¿Shakira o una impostora? teoría viral asegura que una doble ocupó su lugar en la inauguración del Mundial 2026

LEER MÁS
¡Maná regresa a Perú! Popular banda mexicana ofrecerá concierto único en Lima este 2026

¡Maná regresa a Perú! Popular banda mexicana ofrecerá concierto único en Lima este 2026

LEER MÁS
Revive la presentación de Shakira y más artistas latinos en la inauguración del Mundial 2026

Revive la presentación de Shakira y más artistas latinos en la inauguración del Mundial 2026

LEER MÁS
Muerte de Alberto Fujimori genera reacción en artistas: "Se fue como un cobarde sin pagar sus delitos"

Muerte de Alberto Fujimori genera reacción en artistas: "Se fue como un cobarde sin pagar sus delitos"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Entretenimiento

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025