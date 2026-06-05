MTC: Línea 1 del Metro de Lima y Callao movilizará hasta 1.2 millones de pasajeros al día: ¿qué incluye la inversión de US$3.887 millones?

Línea 1 del Metro de Lima se moderniza con flota de más de 90 trenes y renovación de 26 estaciones. | Composición LR

Línea 1 del Metro de Lima se moderniza con flota de más de 90 trenes y renovación de 26 estaciones. | Composición LR

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La Línea 1 del Metro de Lima y Callao iniciará una nueva etapa de modernización con inversiones por US$3.887 millones, luego de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) renovó hasta 2031 el permiso de operación de la empresa concesionaria Tren Urbano de Lima.

El anuncio fue realizado por el ministro Aldo Prieto Barrera, quien señaló que la financiación servirá para incrementar la capacidad de transporte. Como resultado de este proceso, la Línea 1 podrá movilizar hasta 1.2 millones de pasajeros al día.

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MTC apuesta por la modernización de la Línea 1 con inversión hasta 2031

La renovación del permiso de operación hasta 2031 permitirá fortalecer la planificación operativa e iniciar una nueva etapa de inversiones para atender el crecimiento de la demanda de pasajeros en la Línea 1 del Metro de Lima y Callao.

Según el MTC, el proyecto contempla recursos por US$3.887 millones destinados a mejorar la capacidad del sistema y modernizar distintos componentes de la infraestructura ferroviaria.

Durante el anuncio, el ministro Prieto destacó que las inversiones estarán orientadas a optimizar el servicio y elevar los estándares de atención a los usuarios.

Línea 1 del Metro de Lima tendrá más de 90 trenes y renovará sus 26 estaciones

Como parte del plan de modernización, la Línea 1 contará con una flota de más de 90 trenes.

Además, se realizará la remodelación integral de sus 26 estaciones y la ampliación de las cocheras y talleres ubicados en Villa El Salvador y Bayóvar.

La renovación de infraestructura busca acompañar el incremento de la demanda y mejorar las condiciones de funcionamiento de la red ferroviaria.

48.000 pasajeros por hora y reducirá intervalos a 1.5 minutos

El proyecto también contempla la implementación de un sistema de control de trenes que permitirá reducir progresivamente el intervalo de paso hasta 1,5 minutos.

El titular del MTC afirmó que las nuevas inversiones permitirán reducir los tiempos de espera, incrementar la frecuencia de los trenes y ofrecer viajes más cómodos y seguros para los usuarios.

Asimismo, señaló que el sistema podrá movilizar hasta 48.000 pasajeros por hora por sentido. En paralelo, se añadirán 167 viajes semanales mediante la reducción de los tiempos de espera en horas valle, lo que permitirá atender a más de 30.000 usuarios adicionales al día. Con ello, los viajes de lunes a viernes pasarán de 495 a 520; los sábados, de 470 a 496; y los domingos, de 254 a 270.

Actualmente, la Línea 1 conecta 11 distritos de Lima Metropolitana y constituye uno de los principales ejes de transporte masivo de la capital. Según informó el MTC, durante sus 15 años de operación ha movilizado a más de 1.600 millones de pasajeros.