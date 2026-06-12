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Canadá vs Bosnia: a qué hora y dónde ver el partido por el grupo B del Mundial 2026

Sigue aquí el Canadá contra Bosnia y Herzegovina por la fecha 1 del Mundial 2026. Revisa los horarios, las alineaciones, los pronósticos y dónde ver el partido de hoy.

Canadá vs Bosnia se enfrentan en la primera fecha del Mundial 2026. Foto: FIFA
Canadá vs Bosnia se enfrentan en la primera fecha del Mundial 2026. Foto: FIFA
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El partido entre Canadá y Bosnia por la fecha 1 del Mundial 2026 se jugará este jueves 11 de junio en el Estadio BMO Field de Toronto, en Canadá. La transmisión del encuentro comenzará desde las 8.00 p. m. (hora mexicana) y las 9.00 p. m. (hora peruana), y podrá seguirse a través de DSports. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y los demás partidos de este viernes mediante la cobertura online gratis de La República Deportes.

Tras 12 años de ausencia, Bosnia y Herzegovina regresa a un Mundial y buscará sorprender a Canadá, que debutará ante su afición con el objetivo de conseguir sus primeros puntos históricos en una Copa del Mundo.

PUEDES VER: Calendario del Mundial 2026: todos los partidos, horarios y fechas confirmadas por FIFA

lr.pe

Horarios del partido Canadá vs Bosnia

En Perú, el duelo entre canadienses y bosnios se podrá seguir a partir de las 2.00 p. m. (1.00 p. m. en México). Para otros países, consulta la guía con los horarios respectivos.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Canadá vs Bosnia por el Mundial 2026?

La transmisión de este partido del Mundial 2026 estará a cargo de DSports en Perú y algunos países de Sudamérica.

  • Argentina: DSports
  • Bolivia: Entel TV, Tigo Sports
  • Brasil: CazéTV
  • Chile: DSports y Chilevisión
  • Colombia: DSports y Win Sports
  • Costa Rica: FOX+
  • Ecuador: DSports y Teleamazonas
  • México: ViX
  • Paraguay: Unicanal
  • Perú: DSports y América TV
  • Uruguay: DSports y Canal 5
  • Venezuela: DSports
  • Estados Unidos: Telemundo Deportes y FOX One
  • España: DAZN y Movistar+.

¿Dónde ver Canadá vs Bosnia online gratis?

Si deseas ver Canadá vs Bosnia online gratis, podrás seguirlo en las plataformas de América TV GO, DSports y Disney+. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, los videos de los goles y más incidencias del compromiso.

PUEDES VER: Brasil - Marruecos: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fase de grupos del Mundial 2026

lr.pe

Posibles alineaciones Canadá vs Bosnia

Estos son los posibles equipos titulares de los canadienses y bosnios para el compromiso del grupo B.

  • Canadá: Crépeau; Johnston, Cornelio, De Fougerolles, Laryea; Buchanan, Koné, Eustáquio, Millar; J. David, Larín.
  • Bosnia: Vasilj; Dedic, Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Sunjic, Alajbegovic; Demirovic, Dzeko.

Últimos partidos de Canadá

  • Canadá 1-1 Irlanda | 05.06.26 | Amistoso
  • Canadá 2-0 Uzbekistán | 01.06.26 | Amistoso
  • Canadá 0-0 Túnez | 31.03.26 | Amistoso
  • Canadá 1-1 Islandia | 28.03.26 | Amistoso
  • Canadá 1-0 Guatemala | 17.01.26 | Amistoso

Últimos partidos de Bosnia

  • Panamá 1-1 Bosnia y Herzegovina | 06.06.26 | Amistoso
  • Bosnia y Herzegovina 0-0 Macedonia del Norte | 29.05.26 | Amistoso
  • Bosnia y Herzegovina 1-1 Italia (4-1 pen.) | 31.03.26 | Repechaje Mundial 2026
  • Gales 1-1 Bosnia y Herzegovina (2-4 pen.) | 26.03.26 | Repechaje Mundial 2026
  • Austria 1-1 Bosnia y Herzegovina | 18.11.25 | Eliminatorias Mundial 2026
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