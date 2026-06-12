Partidos de hoy, viernes 12 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, viernes 12 de junio del 2026, continúa la jornada deportiva con el segundo días de competencia en la fase de grupos del Mundial 2026 por las señales de canales como ESPN, América TV, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGo, América tvGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Las anfitrionas, Estados Unidos y Canadá, se presentarán ante su gente en la primera fecha del torneo. Por otra parte, Universitario de Deportes medirá fuerzas contra Pirata FC en el inicio de la Copa de la Liga.

Partidos de HOY del Mundial 2026

Canadá vs Bosnia y Herzegovina

Hora: 2.00 p. m.

Canal: América TV, DSports

Estados Unidos vs Paraguay

Hora: 8.00 p. m.

Canal: DSports

Partidos de HOY de la Copa de la Liga de Perú

Unión Minas vs ADT

Hora: 1.00 p. m.

Canal: YouTube Bicolor+

Bentín Tacna Heroica vs Melgar

Hora: 3.30 p. m.

Canal: YouTube Bicolor+

Pirata FC vs Universitario

Hora: 8.00 p. m.

Canal: YouTube Bicolor+



