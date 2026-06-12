HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026
Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     Resultados oficiales ONPE: conteo de votos de Elecciones Perú 2026     
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Deportes

Partidos de hoy, viernes 12 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos del Mundial 2026 y el debut de Universitario de Deportes en la Copa de la Liga.

Programación de los partidos de hoy, viernes 12 de junio. Foto: composición LR/ABC Color/Universitario
Programación de los partidos de hoy, viernes 12 de junio. Foto: composición LR/ABC Color/Universitario
Escuchar
Resumen
Compartir

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, viernes 12 de junio del 2026, continúa la jornada deportiva con el segundo días de competencia en la fase de grupos del Mundial 2026 por las señales de canales como ESPN, América TV, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGo, América tvGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Las anfitrionas, Estados Unidos y Canadá, se presentarán ante su gente en la primera fecha del torneo. Por otra parte, Universitario de Deportes medirá fuerzas contra Pirata FC en el inicio de la Copa de la Liga.

PUEDES VER: Se terminó la novela de Raúl Ruidíaz: Héctor Cúper decidió no ficharlo y Universitario busca un delantero extranjero

lr.pe

Partidos de HOY del Mundial 2026

  • Canadá vs Bosnia y Herzegovina
  • Hora: 2.00 p. m.
  • Canal: América TV, DSports
  • Estados Unidos vs Paraguay
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de HOY de la Copa de la Liga de Perú

  • Unión Minas vs ADT
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: YouTube Bicolor+
  • Bentín Tacna Heroica vs Melgar
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: YouTube Bicolor+
  • Pirata FC vs Universitario
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Canal: YouTube Bicolor+


google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Partidos de hoy, lunes 30 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, lunes 30 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Partidos de hoy, domingo 29 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, domingo 29 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Partidos de hoy, sábado 28 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, sábado 28 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Partidos de hoy en el Mundial 2026: horarios y canales dónde ver fútbol EN VIVO y EN DIRECTO

Partidos de hoy en el Mundial 2026: horarios y canales dónde ver fútbol EN VIVO y EN DIRECTO

LEER MÁS
Resultado del Corea del Sur vs Chequia: surcoreanos derrotaron 2-1 a los checos por el grupo A del Mundial 2026

Resultado del Corea del Sur vs Chequia: surcoreanos derrotaron 2-1 a los checos por el grupo A del Mundial 2026

LEER MÁS
México debuta con victoria en el Mundial de Fútbol 2026, pero pierde a uno de sus mejores jugadores

México debuta con victoria en el Mundial de Fútbol 2026, pero pierde a uno de sus mejores jugadores

LEER MÁS
Mundial 2026 por América TV: estos son los partidos de fase de grupos que podrás ver GRATIS

Mundial 2026 por América TV: estos son los partidos de fase de grupos que podrás ver GRATIS

LEER MÁS
Brasil - Marruecos: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fase de grupos del Mundial 2026

Brasil - Marruecos: fecha, hora y canal de TV para ver el partido por la fase de grupos del Mundial 2026

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025