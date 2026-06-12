Partidos de hoy, viernes 12 de junio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos del Mundial 2026 y el debut de Universitario de Deportes en la Copa de la Liga.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, viernes 12 de junio del 2026, continúa la jornada deportiva con el segundo días de competencia en la fase de grupos del Mundial 2026 por las señales de canales como ESPN, América TV, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGo, América tvGO) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Las anfitrionas, Estados Unidos y Canadá, se presentarán ante su gente en la primera fecha del torneo. Por otra parte, Universitario de Deportes medirá fuerzas contra Pirata FC en el inicio de la Copa de la Liga.
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Partidos de HOY del Mundial 2026
- Canadá vs Bosnia y Herzegovina
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: América TV, DSports
- Estados Unidos vs Paraguay
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de HOY de la Copa de la Liga de Perú
- Unión Minas vs ADT
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: YouTube Bicolor+
- Bentín Tacna Heroica vs Melgar
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: YouTube Bicolor+
- Pirata FC vs Universitario
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: YouTube Bicolor+