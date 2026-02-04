Bancos despidieron el 2025 con ganancias récord de S/14.000 millones: solo cuatro 'jugadores' captaron el 83% de utilidades

Récord de bancos se explica por entidades de mayor tamaño, que cuentan con carteras más diversificadas y mayor capacidad.

Los bancos que operan en el Perú despidieron el 2025 con la tasa de ganancias más alta de su historia. Según cifras de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el sistema bancario obtuvo utilidades récord por S/14.147 millones, un salto de 37% frente al cierre del 2024 cuando obtuvieron S/10.325 millones. Detrás del auspicioso resultado está la alta concentración de las ganancias en un puñado de bancos líderes.

Dos de los factores que explican el desempeño del sector está en la mejor calidad de la cartera de créditos. Es decir, más clientes están pagando a tiempo sus préstamos, lo que reduce la morosidad (créditos atrasados) y libera provisiones que antes se guardaban para cubrir posibles incumplimientos. Por otro lado se atribuye también a una mayor eficiencia operativa, apoyada en digitalización y control de costos, en medio de la recuperación de la economía (+3%).

En detalle, el Banco de Crédito del Perú (BCP) lideró ampliamente la torta de ganancias con S/6.478 millones, equivalente a casi el 46% de las utilidades totales del sistema. Sus ganancias crecieron 24% en el año.

Hizo lo propio BBVA, que ocupó el segundo lugar con S/2.391 millones, un avance de 27%, y una participación de mercado de 17%, mientras que Scotiabank e Interbank se ubicaron en el tercer y cuarto puesto, con utilidades de S/1.477 millones y S/ 1.459 millones, respectivamente; ambos alrededor del 10% en participación.

BCP, BBVA, Scotiabank e Interbank registraron utilidades por cerca de S/11.800 millones. Foto: Kárdica/SBS

Solo el BCP y BBVA concentraron más del 60% de las utilidades del sistema, mientras que los cuatro bancos líderes explicaron cerca del 83% del total de ganancias por cerca de S/ 11.800 millones en 2025. El resto de entidades como Mibanco, Citibank, Santander Consumer Bank, Falabella, Compartamos Banco, Banco de Comercio, entre otros, tuvieron participaciones menores al 4%.

Si bien el resultado fue positivo para la mayoría de entidades bancarias, algunos bancos mostraron caídas en utilidades. Citibank registró una contracción anual (-2,2%), mientras que Bank of China y ICBC reportaron descensos más marcados con -23% y -37% respectivamente. Desde las orillas de Banco Falabella, Ripley y Alfin Banco exhibieron tasas de crecimiento elevadas, en parte porque partían de bases pequeñas o de resultados negativos en 2024.

El crédito también se concentró en pocos jugadores

El liderazgo de BCP y BBVA no solo se registró en las utilidades. En 2025, los créditos directos del sistema bancario, es decir los préstamos que los bancos otorgan directamente a personas y empresas, alcanzaron los S/370.439 millones, con un incremento anual de S/12.344 millones.

Más del 70% de ese crecimiento fue explicado por el BCP que obtuvo S/4.694 millones más que el año pasado, mientras que BBVA registró también un aumento de S/4.039 millones. Interbank y Mibanco también aportaron al crecimiento, aunque en menor medida

A contraparte, Scotiabank, Pichincha y Citibank registraron caídas en su portafolio de créditos. En número de clientes, el dominio del BCP fue marcado al sumar 1,2 millones de nuevos deudores, que lo posiciona como el banco con mayor alcance en el país.