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Economía

Perú encabeza crecimiento de exportaciones no tradicionales de los últimos cinco años en la región, según BCR

Las agroexportaciones también se mantienen en auge, alcanzando US$2.220 millones en los primeros dos meses de 2026, un incremento del 6,7% en comparación con el año anterior.

El resultado favorable de Perú fue impulsado por el mayor dinamismo de envíos agropecuarios. Foto: Composición LR.
El resultado favorable de Perú fue impulsado por el mayor dinamismo de envíos agropecuarios. Foto: Composición LR.
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El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) informó que el Perú lidera el crecimiento de las exportaciones no tradicionales en América Latina durante los últimos cinco años. Este resultado refleja un mejor desempeño frente a las principales economías de la región. Además, confirma un avance en la competitividad del país en el comercio exterior.

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En ese periodo, hasta febrero del 2026, las exportaciones no tradicionales registraron un crecimiento promedio anual de 9,1%. Este desempeño se ubicó por encima de países como Colombia (8,8%), México (8,4%), Brasil (5,7%) y Chile (3,8%). El resultado evidencia una ganancia relativa en la capacidad exportadora del Perú.

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¿Cómo van las tasas de crecimiento de las agroexportaciones peruanas?

El Perú mantiene un alto crecimiento en las agroexportaciones hacia mercados del exterior en los primeros meses del presente año. Este buen desempeño refleja una mayor demanda por productos peruanos. También confirma una tendencia positiva en el sector agrario.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que en el primer bimestre del 2026 (enero-febrero) las exportaciones agrarias alcanzaron los US$2.220 millones. Esta cifra mostró un aumento de 6,7% frente al mismo periodo del año anterior.

Del total exportado hasta febrero del 2026, los productos tradicionales representaron el 6,4%. En tanto, las exportaciones no tradicionales concentraron el 93,6% restante. Esto evidencia el mayor peso de los productos con valor agregado.

Exportaciones no tradicionales (2021 - 2026)

Exportaciones no tradicionales registraron un crecimiento promedio anual de 9,1%. Más detalles en el siguiente cuadro:

Perú superó lo logrado por las principales economías en América Latina. Foto: BCR.

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¿Cuáles son los principales mercados de exportaciones peruanas?

De acuerdo al Midagri, los principales destinos de las exportaciones agrarias de nuestro país fueron Estados Unidos, México, China, Inglaterra, Países Bajos, España, Chile, Colombia, Ecuador y Canadá. Cabe precisar que estos países concentraron el 81,4% del valor FOB (valor de la mercancía puesta a bordo de un transporte marítimo) total exportado en el periodo analizado.

En febrero del 2026, las exportaciones agrarias alcanzaron los US$878 millones. Este monto representó un crecimiento de 2,8% frente a los US$854 millones registrados en el mismo mes del año anterior. “Esto ratifica al Perú como uno de los principales proveedores de alimentos en el mundo”, indicaron desde la cartera.

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