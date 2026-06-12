Universitario vs Pirata FC EN VIVO Copa Caliente 2026: ¿A qué hora juega y dónde ver partido de hoy?

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Universitario vs Pirata FC EN VIVO se enfrentan HOY desde el Estadio Mansiche de Trujillo, en la primera fecha de la Copa de la Liga Caliente 2026. La cita del duelo es desde las 8.00 p. m. y la transmisión está a cargo de Bicolor+.

¿A qué hora juegan Universitario vs Pirata FC?

Sigue la programación de horarios del partido entre Universitario vs Pirata FC.

Perú, Colombia y Ecuador: 8.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m.

Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10.00 p. m.

México: 7.00 p. m.

Estados Unidos (Miami): 9.00 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs Pirata FC EN VIVO?

El debut de Universitario y Pirata FC en la Copa de la Liga 2026 será transmitido por Bicolor+, plataforma que emitirá el encuentro a través de su canal oficial de YouTube.

¿Cómo llegan Universitario y Pirata FC?

Universitario de Deportes inicia un nuevo desafío en la temporada 2026. El vigente tricampeón del fútbol peruano se enfrentará a Pirata FC por la primera fecha del grupo D de la Copa de la Liga, torneo que reúne a clubes de la Liga 1 y Liga 2 durante el receso del campeonato local.

El cuadro de la 'U' estará a cargo de Piero Alva y apostará por una alineación alternativa con el objetivo de administrar las cargas físicas del primer equipo de cara a los próximos retos del semestre. Entre los convocados destacan varios jóvenes que son parte del elenco de la reserva del club.

Lista de Universitario.

Pirata FC, por su parte, intentará dar el golpe en su estreno en el certamen. El conjunto lambayecano afronta la competencia con la ilusión de sorprender a uno de los clubes más importantes del país y comenzar con el pie derecho su participación en la Copa de la Liga.

Universitario vs Pirata FC: posibles alineaciones

Universitario: Gutiérrez; Cubas, Verde, Díaz, Tello, Flores, Vásquez, Cabanillas, Loayza, Cáceres y Álvarez.

Pirata FC: Quiroz; Ledesma, Soto, Hoyos, Carrillo; Diez Canseco, Carhuallanqui, Morales, Rodríguez y Carbajal.

Universitario vs Pirata FC pronóstico: apuestas y cuotas