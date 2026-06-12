Gobierno alista aumento del ISC y gremios advierten alza de precios e impacto en la inflación

Gremios cuestionan que el Ejecutivo impulse cambios tributarios antes del cambio de mando. | Andina

Gremios cuestionan que el Ejecutivo impulse cambios tributarios antes del cambio de mando. | Andina

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

A menos de dos meses del cambio de gobierno, una propuesta tributaria del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha encendido las alarmas en el sector empresarial. La iniciativa contempla ajustes al Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), cambios en los mecanismos de percepción del IGV y una reducción de la tasa del drawback, beneficio otorgado a las empresas exportadoras para mejorar su competitividad. Según diversos gremios, estas medidas podrían trasladarse al bolsillo de los consumidores y generar mayores presiones inflacionarias.

La preocupación ha motivado una respuesta inusual. En cuestión de horas, la Cámara de Comercio de Lima (CCL), ComexPerú y la Asociación de Bodegueros del Perú emitieron pronunciamientos públicos rechazando la propuesta y cuestionando que cambios tributarios de esta magnitud se impulsen en la recta final de la actual administración.

TE RECOMENDAMOS QUE NO SE TE OLVIDE con CARLOS CORNEJO | PROGRAMA del 11/06/26 | La República - LR+

Empresarios advierten que mayor carga tributaria elevaría precios y afectaría el consumo

Uno de los principales cuestionamientos se centra en el eventual incremento del ISC, impuesto que grava productos como bebidas alcohólicas, gaseosas, cigarrillos y combustibles.

La CCL sostuvo que una medida de este tipo impactaría directamente en la economía de los hogares. "El incremento del ISC no solo elevaría los precios de diversos bienes de consumo, sino que tendría efectos regresivos sobre la población más vulnerable, reduciendo el poder adquisitivo de las familias y encareciendo el costo de vida", señaló el gremio.

La Asociación de Bodegueros del Perú también advirtió que el aumento de impuestos terminaría trasladándose a los consumidores. Según la organización, las medidas planteadas "afectarán a todos los productos de consumo masivo, generando un incremento en los precios de los productos, incentivando a un aumento de la inflación y promoviendo el contrabando".

El gremio recordó que más de 535.000 bodegas operan actualmente en el país y señaló que un encarecimiento de los productos podría reducir las ventas de pequeños negocios que aún enfrentan mayores costos operativos.

Para los empresarios, el riesgo no se limita al consumo. También alertan que mayores impuestos podrían incentivar la informalidad y afectar la competitividad de las empresas formales en un contexto donde la economía aún busca consolidar su recuperación.

Cuestionan que el Ejecutivo impulse cambios tributarios antes del cambio de mando

Para los gremios, el problema no es solo el posible aumento de impuestos, sino también que la propuesta se plantee cuando el actual gobierno está próximo a concluir su mandato.

"Un gobierno de salida no debería modificar reglas tributarias relevantes ni alterar las condiciones bajo las cuales las empresas toman decisiones de inversión, producción y contratación", indicó la institución en un comunicado.

Asimismo, el gremio cuestionó el uso del ISC como mecanismo para aumentar la recaudación fiscal. "Este impuesto no fue diseñado para atender necesidades fiscales de corto plazo", afirmó.

La CCL fue incluso más crítica y calificó la eventual decisión como una medida que condicionaría al próximo gobierno. "Resulta inaceptable que un gobierno próximo a concluir su mandato adopte decisiones tributarias que impactarán directamente en el costo de vida de millones de peruanos", sostuvo.

Los gremios también recordaron que existe un debate abierto sobre quién debe tener la facultad de modificar las tasas del ISC. Actualmente, el Proyecto de Ley N.° 536 plantea devolver esa competencia al Congreso, una iniciativa que ya fue aprobada en comisiones parlamentarias y espera ser debatida en el Pleno.

Mientras el MEF evalúa las medidas, el sector empresarial insiste en que cualquier estrategia para fortalecer las cuentas fiscales debe priorizar la eficiencia del gasto público antes que imponer nuevas cargas tributarias. La discusión se produce en un momento clave para la economía peruana, cuando las expectativas apuntan a consolidar la recuperación de la inversión privada y sostener el crecimiento durante el segundo semestre del año.