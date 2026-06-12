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Economía

Precio del dólar en Perú HOY, viernes 12 de junio: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.

Precio del dólar hoy, viernes 12 junio de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo.
Precio del dólar hoy, viernes 12 junio de 2026, en los bancos peruanos y el mercado paralelo. | Foto: composición LR
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 12 de junio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,380 la compra y S/3,410 la venta.

¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 12 de junio?

BCP

  • Compra: S/3,525
  • Venta: S/3,540

BBVA

  • Compra: S/3,468
  • Venta: S/3,608

Scotiabank

  • Compra: S/3,519
  • Venta: S/3,558

Banco de la Nación

  • Compra: S/3,480
  • Venta: S/3,600

Interbank

  • Compra: S/3,493
  • Venta: S/3,576

Precio del dólar hoy, viernes 12 de junio, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio

07:16
12/6/2026

¿Qué es el tipo de cambio?

El tipo de cambio se refiere al precio del dólar en un país específico, y se divide en dos categorías: compra y venta. El experto en Finanzas, Jorge Carrillo Acosta, explicó esto en una conversación previa con La República.

07:16
12/6/2026

Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy?

• Compra: S/3,390
• Venta: S/3,394

07:15
12/6/2026

Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este viernes 12 de junio

El tipo de cambio para este viernes 12 de junio abrió en S/3,3899, según el portal económico Bloomberg.

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