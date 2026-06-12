Precio del dólar en Perú HOY, viernes 12 de junio: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?
Consulta el precio actual del dólar y su cotización diaria. Información sobre el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo y en los principales bancos del Perú.
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¿Cuál es el precio del dólar HOY, 12 de junio, en Perú? Consulta el tipo de cambio de la moneda estadounidense. La página web cuantoestáeldolar.pe indica que en el mercado paralelo la cotización es de S/3,380 la compra y S/3,410 la venta.
¿Cuál es el tipo de cambio del dólar en los bancos del Perú HOY, 12 de junio?
BCP
- Compra: S/3,525
- Venta: S/3,540
BBVA
- Compra: S/3,468
- Venta: S/3,608
Scotiabank
- Compra: S/3,519
- Venta: S/3,558
Banco de la Nación
- Compra: S/3,480
- Venta: S/3,600
Interbank
- Compra: S/3,493
- Venta: S/3,576
Precio del dólar hoy, viernes 12 de junio, en Perú: minuto a minuto del tipo de cambio
¿Qué es el tipo de cambio?
El tipo de cambio se refiere al precio del dólar en un país específico, y se divide en dos categorías: compra y venta. El experto en Finanzas, Jorge Carrillo Acosta, explicó esto en una conversación previa con La República.
Tipo de cambio vía Sunat: ¿cuánto cotiza el dólar hoy?
• Compra: S/3,390
• Venta: S/3,394
Apertura del dólar, vía Bloomberg, para este viernes 12 de junio
El tipo de cambio para este viernes 12 de junio abrió en S/3,3899, según el portal económico Bloomberg.