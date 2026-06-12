Congreso realizará su última sesión plenaria y evaluará pedido de José Balcázar para viajar al Vaticano

De acuerdo con el documento enviado al Parlamento, uno de los principales compromisos del mandatario será una audiencia con el Papa León XIV, programada para el jueves 18 de junio.

De acuerdo con el documento enviado al Parlamento, uno de los principales compromisos del mandatario será una audiencia con el Papa León XIV, programada para el jueves 18 de junio.

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El Congreso desarrolla este jueves la que será su última sesión plenaria como Parlamento unicameral, marcando el cierre de un periodo legislativo iniciado en julio de 2021 y el inicio de la transición hacia el nuevo sistema bicameral que comenzará a funcionar a partir del 27 de julio próximo. La agenda incluye la aprobación de proyectos pendientes y el permiso de viaje para el presidente Balcázar al Vaticano.

Días antes, el Poder Ejecutivo remitió al Congreso un proyecto de resolución legislativa para obtener la autorización que permita al presidente José María Balcázar realizar un viaje oficial a Europa entre el 15 y el 19 de junio. La agenda contempla actividades en la Ciudad del Vaticano, Francia e Italia.

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De acuerdo con el documento enviado al Parlamento, uno de los principales compromisos del mandatario será una audiencia con el papa León XIV, programada para el jueves 18 de junio. La comunicación oficial señala que la Secretaría de Estado del Vaticano confirmó la recepción del jefe de Estado peruano en esa fecha. Además, el protocolo de la Santa Sede prevé una reunión posterior con el secretario de Estado del Vaticano.

El Ejecutivo sostiene que esta actividad forma parte de la política exterior del Gobierno y busca fortalecer los vínculos con la Santa Sede, así como impulsar una futura visita apostólica del sumo pontífice al Perú. Según el planteamiento oficial, el interés responde a la relación especial que el papa León XIV mantiene con el país y a las manifestaciones públicas sobre su intención de visitar territorio peruano.

La agenda internacional del presidente también incluye un encuentro de trabajo con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en París, y una reunión con el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en Roma. El pedido de autorización será evaluado y sometido a votación por el Pleno del Congreso.

Últimos días del Congreso unicameral

La jornada parlamentaria continuará luego de que el presidente encargado del Legislativo, Fernando Rospigliosi, suspendiera la sesión realizada la víspera, la cual se extendió hasta las 10:45 de la noche. El pleno fue convocado para reanudarse a las 9.00 a. m., con una agenda que incluye la culminación del debate y la aprobación de diversos proyectos pendientes antes del cierre del actual periodo anual de sesiones.

Entre las iniciativas ya aprobadas figura la resolución legislativa que delega facultades a la Comisión Permanente para que continúe ejerciendo funciones legislativas hasta el 15 de julio. Asimismo, el Pleno dio luz verde a una serie de dictámenes relacionados con beneficios tributarios para personas con discapacidad severa, la promoción del cabotaje y la industria naval, el desarrollo sostenible del turismo y el deporte náutico, la reasignación progresiva de profesionales de la salud y la declaración de interés nacional de diversos proyectos de infraestructura ferroviaria e institutos regionales de enfermedades neoplásicas.

El Parlamento también aprobó propuestas como la creación del Día Nacional de la Cumbia Peruana, que se celebrará cada 14 de marzo, y la declaración de junio como el mes de la vida y la familia. Además, respaldó iniciativas para impulsar la inscripción del Inti Raymi en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad y para adecuar normas vinculadas a las escalas remunerativas de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y del Poder Judicial.