Resultados ONPE EN VIVO HOY: sigue el conteo oficial y conoce quién gana la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó la plataforma web para seguir los resultados de la Segunda Elección Presidencial 2026.

Los ciudadanos podrán conocer el avance del conteo de votos para la elección del presidente y vicepresidentes de la República.

Para ver los resultados de las elecciones, puedes acceder al sitio web: https://segundavuelta.onpe.gob.pe/ donde se publican los resultados oficiales de ONPE