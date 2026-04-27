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Economía

Julio Velarde: “En el BCR, felizmente, no se ha aceptado ninguna presión política o empresarial para la toma de decisiones”

“Nuestra tarea felizmente está bien definida y tiene un solo objetivo: estabilidad de precios. Y sí lo hemos conseguido”, declaró el titular del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, durante su reconocimiento como doctor honoris causa.

Julio Velarde, titular del BCR, fue reconocido por su destacada trayectoria. Foto: Andina.
Julio Velarde, titular del BCR, fue reconocido por su destacada trayectoria. Foto: Andina.
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La Universidad Continental otorgó la distinción de doctor honoris causa al Dr. Julio Velarde Flores, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Al inicio de su intervención, Velarde expresó: “No creo merecerla (la distinción). Casi el único mérito que tengo es haber cumplido con lo que se supone que debo hacer”.

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“Nuestra tarea felizmente está bien definida y tiene un solo objetivo: estabilidad de precios. Sí lo hemos conseguido”, sostuvo el titular del BCRP, quien recordó que el país ha mantenido la inflación más baja del siglo.

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El economista destacó la autonomía del ente emisor y dejó en claro que nunca aceptaron ningún tipo de presión: “En el Banco Central felizmente no se ha aceptado ningún tipo de presión, sea político o empresarial para el caso de nombramientos o toma de decisiones de algún tipo. Eso ha permitido que el BCR pueda cumplir sus funciones”.

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Julio Velarde: “Prestigio del BCR se debe mucho a la inestabilidad (del Perú)”

En otro orden, Velarde Flores reconoció que parte del prestigio que ha ganado la entidad se debe a la inestabilidad.

“Si no hubiera esta inestabilidad, el ancla de estabilidad que ha sido en parte del Banco Central, no hubiera sido tan reconocido. Hemos ganado en cuanto a imagen porque el país sufría de una inestabilidad grande. Cuando hay una inestabilidad grande no solo se refiere a los presidentes o expresidentes: ha habido 39 primeros ministros, 31 ministros de Economía. ¿Qué país puede progresar a esas tasas? ¿Qué país puede tener políticas a largo plazo, sostenibles y con cambios continuos?”, aseveró.

Julio Velarde aseguró que cumplieron con su objetivo: la estabilidad de precios. Foto: Andina.

Julio Velarde aseguró que cumplieron con su objetivo: la estabilidad de precios. Foto: Andina.

Julio Velarde: “Tenemos los precios de exportación de 1951”

El jefe del BCR comparó los actuales precios de exportación con los de hace 75 años, en 1951. “Si uno ve la década de los 50 frente a este periodo, uno puede ver el boom de construcción que hubo. En los primeros años de los 50 hubo unidades escolares, el Estadio Nacional, el Ministerio de Educación, etc. Eso no se ha visto ahora, en gran medida, por esta inestabilidad política”, explicó Velarde.

Por otro lado, señaló que, si bien durante estos últimos años aumentó el gasto público, se trata del gasto corriente, aquel que “no repercute tanto en la producción”. Asimismo, recordó que en 2006 se cambió la regla fiscal que imponía un límite a cuánto podía llegar el gasto público.

“En el periodo 2006-2012 la inversión pública también crecía a tasas de 20% y tuvimos superávit porque se controló el gasto corriente. Eso permitió que el Fondo de Estabilización se alimentara porque hubo superávit”, indicó.

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Finalmente, Velarde Flores aseguró que los desafíos del Perú son grandes. En esa línea, recomendó trabajar en un servicio meritocrático para mejorar la calidad de los servicios públicos que el país necesita. “Falta mucho por hacer, pero creo que puede hacerse. Creo que es un esfuerzo que nos corresponde hacer”, aseguró Velarde.

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