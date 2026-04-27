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Detenido tras tiroteo en la cena de corresponsales fue acusado de intentar asesinar al presidente Donald Trump

El sospechoso, de 31 años, enfrentará posible cadena perpetua si es declarado culpable. Se fijó una audiencia para revisar su detención hasta el juicio el 30 de abril.

A lo largo de la sesión, Allen no se declaró culpable de los hechos, pero tampoco inocente. Foto: AFP.
A lo largo de la sesión, Allen no se declaró culpable de los hechos, pero tampoco inocente. Foto: AFP.
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Detrás de la mesa de la defensa, con un mono azul de prisión, Cole Tomas Allen, acusado del tiroteo en una gala de medios en la que estuvo presente el presidente Donald Trump, participó en su primera comparecencia ante el tribunal federal de Washington. Las autoridades federales de Estados Unidos acusaron al sospechoso de intento de asesinato del mandatario republicano.

El hombre de 31 años, quien también disparó contra un agente del Servicio Secreto cuando intentaba burlar la seguridad en la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, enfrenta cargos por posesión de armas de fuego y municiones, que utilizó durante un delito violento. En total, son tres las imputaciones denunciadas, según anunció la fiscalía durante la jornada.

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Cabe indicar que, si el apresado es declarado culpable, recibirá cadena perpetua. Ante el pedido de mantener la detención hasta la fecha del juicio, el juez federal Mattehew Sharbaugh ordenó la aprehensión y fijó una audiencia para evaluar una posible ampliación para el 30 de abril.

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Pragmatismo y acusaciones

A lo largo de la sesión, Allen no se declaró culpable ni inocente de los hechos. Además, se limitó a dar breves respuestas de 'sí' y 'no' ante las preguntas del juez; sin embargo, declaró que cuenta con una maestría en ciencia de la computación, que no consumió recientemente drogas ni alcohol y que quería que se le designaran abogados defensores para que lo representaran en el caso.

Por su parte, Todd Blanche, secretario de Justicia interino, indicó en conferencia que la investigación contra el atacante sigue en curso. De acuerdo con su relato, los fiscales en Washington trabajaron el mismo sábado y a lo largo del domingo, mientras las fuerzas del orden interrogaban a testigos; además, detalló que se realizaron registros autorizados por un tribunal de California.

A esto se suma lo dicho por Kash Patel, director del FBI, quien reveló que los casquillos recogidos en el lugar, 'incluidas las armas de fuego' y las otras evidencias mencionadas en la comparecencia, se enviaron para un 'análisis inmediato' a sus laboratorios de Quantico. Según los acusadores, tenía una escopeta, una pistola y tres cuchillos.

A la defensa, que alegó que Allen no cuenta con detenciones ni condenas previas en su historial, se le presentaron varias fotos del armamento que supuestamente habría llevado al lugar de los hechos.

Radiografía de la intervención

Blanche también aprovechó para defender al Servicio Secreto y aseguró que 'no fallaron' en ese momento y que la detención se dio de manera instantánea, lo que provocó que el atacante solo tuviera 'lesiones leves'. Ante esto último, coincidió con lo dicho después por Jeanine Pirro, fiscal federal de Estados Unidos, quien indicó que el acusado presentaba un 'raspón en la rodilla'.

“Un agente recibió un disparo en el pecho, pero llevaba un chaleco antibalas que funcionó”, detalló y, a su vez, explicó que fue este mismo efectivo el que “disparó cinco veces contra Allen, quien no recibió disparos, pero cayó al suelo y fue arrestado”.

Tanto Pirro como el secretario de Justicia interino detallaron una cronología de los movimientos del sospechoso previos al tiroteo. Según se explicó, el 6 de abril este realizó una reserva en el Washington Hilton; el 21 del mismo mes hizo un viaje en tren de Los Ángeles a Chicago; tras su llegada el 23, se dirigió a la capital estadounidense, adonde llegó pasado el mediodía del 24, y pasó la noche en el hotel antes mencionado.

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