Reportan caída de BCP y Yape este 21 de abril: usuarios no pueden acceder a las apps ni realizar transferencias

Varios usuarios informaron en redes sociales sobre la caída de los servicios del Banco de Crédito del Perú (BCP) la mañana de este martes 21 de abril. De acuerdo con información verificada por La República, la banca por internet de la entidad presenta una intermitencia aleatoria al ingresar. Asimismo, la billetera digital Yape presenta fallas que impiden acceder al aplicativo y realizar transferencias entre las personas.

Problemas para acceder al BCP y Yape

En redes sociales como X, los usuarios afirman que ambos aplicativos no les funcionan. En algunos casos, indican que no pueden abrir estas herramientas digitales incluso desde el lunes 20 de abril, por lo que expresan su preocupación para conocer una solución al problema.

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Los hechos se producen luego de que el BCP informara que el 19 de abril, entre las 00.00 a. m. y 6.00 a. m. varios de sus productos y/o canales (entre ellos Banca Móvil, Yape) podrían presentar indisponibilidad y/o intermitencias debido a trabajos de mantenimiento. “Durante este horario, podrás realizar operaciones a través de nuestros cajeros automáticos y tarjetas de crédito”, indicaron a sus clientes.

Comunicado del BCP publicado hace cuatro días

¿Cómo solucionar los problemas? Esto respondió la entidad

Este medio se contactó con asesores del BCP, quienes confirmaron que actualmente están presentando inconvenientes de acceso en sus canales digitales Banca Móvil y Yape. Asimismo, recomendaron seguir algunas indicaciones para intentar solucionar las limitaciones. A continuación, lo explicamos.

Para acceder a la Banca Móvil BCP, se recomienda colocar el celular en modo avión por dos minutos y volver a activar tus datos para intentar ingresar nuevamente. En caso no funcione, se sugiere realizar las operaciones pendientes en un Agente BCP o Cajero Automático.

En el caso de Yape, la recomendación contempla varios pasos:

Ingresa a “Configuración” en tu equipo celular.

Selecciona la opción “General” o "Ajustes adicionales"

Elige “Fecha y Hora”.

Prende el botón del detalle “Establecer la hora automáticamente”. Si ya está encendido, apágalo un minuto y vuelve a encenderlo

Reinicia tu equipo y luego intenta abrir la aplicación nuevamente.

La compañía lamentó los inconvenientes e informó que su equipo de especialistas ya se encuentra trabajando para resolverlo a la brevedad posible, por lo que dentro de poco —añadieron— el servicio debería restablecerse con normalidad.