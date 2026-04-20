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Economía

SBS activa devolución de ahorros tras liquidación de la Caja Del Centro: cobertura de hasta S/117.200 y se pagan vía Caja Arequipa

Los depositantes pueden verificar su inclusión en el padrón a través del portal de la SBS, donde se publicarán próximos listados para quienes no aparecen en esta primera etapa de pagos que comenzó este 20 de abril.

Caja Rural Del Centro: Comienza devolución de depósitos a clientes tras liquidación.
Caja Rural Del Centro: Comienza devolución de depósitos a clientes tras liquidación. | Foto: La República

La devolución de depósitos a los clientes de la Caja Rural de Ahorro y Crédito Del Centro (CRAC Del Centro) se inició este lunes 20 de abril tras la liquidación dispuesta por la Superintendencia de Banca, Seguros (SBS) y AFP. El proceso se ejecuta mediante la cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos (FDS) para proteger los ahorros de los depositantes.

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El pago del primer listado se realiza en agencias de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa a nivel nacional. Los solicitantes pueden verificar si figuran en el padrón en el portal institucional de la SBS, mientras se anuncian próximos listados para quienes aún no están incluidos.

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Primer listado y consultas SBS: ¿Quiénes cobran primero?

El primer grupo de pagos incluye depósitos de ahorro y depósitos a plazo fijo de personas naturales, así como cuentas mancomunadas. Esta etapa marca el inicio del proceso de devolución y prioriza los productos de captación más comunes entre los clientes de la entidad en liquidación.

Los depositantes pueden revisar el listado oficial a través del portal institucional de la SBS: https://www.sbs.gob.pe/crac-del-centro-en-liquidacion. Esto permite verificar si forman parte del grupo beneficiario antes de acudir a cobrar. Este mecanismo busca ordenar el proceso y evitar desplazamientos innecesarios de clientes que aún no figuran en el padrón.

Las personas naturales con cuentas Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), deudas o bloqueos con la entidad no fueron consideradas en esta primera publicación. La SBS informó que estos casos serán incluidos en próximos listados, los cuales contarán con cronogramas específicos de pago.

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Pago en soles y tipo de cambio: ¿Cómo se calcula la cobertura?

Los depósitos de ahorro y a plazo fijo en moneda extranjera serán pagados en soles, aplicando el tipo de cambio contable del día previo a la intervención de la entidad. Este valor corresponde al 13 de abril de 2026 y fue fijado en S/3.3740 por la SBS.

El uso de este tipo de cambio permite convertir los montos de manera uniforme y bajo un criterio oficial previamente establecido. Así, se garantiza que todos los depositantes reciban la cobertura bajo las mismas condiciones y con un valor de referencia único.

Este procedimiento forma parte del esquema técnico del seguro de depósitos, que establece reglas específicas para la devolución de fondos cuando existen cuentas en divisas dentro de la entidad en liquidación.

Cobertura, límites y canales de atención

La cobertura del seguro de depósitos protege los ahorros hasta por un monto máximo de S/117.200 por depositante, conforme al artículo 152 de la Ley General del Sistema Financiero. Este límite representa el tope de protección para cada cliente dentro del proceso de devolución.

Los pagos se realizan en agencias de Caja Arequipa a nivel nacional, lo que permite que los beneficiarios puedan acceder a sus fondos en distintas regiones del país.

Para consultas adicionales, los clientes pueden escribir al correo atencionalcliente@cajacentro.com.pe o acudir a la oficina principal ubicada en Calle Real N.º 1139-1143, en Huancayo, en horario de lunes a viernes de 9.00 a. m. a 5.00 p. m.

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