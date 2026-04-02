HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Bancos en Semana Santa 2026: horarios del BCP, Interbank y qué días no hay atención en Perú

Consulta si los bancos abren en Semana Santa 2026: horarios del BCP, Interbank y qué días no atenderán durante el feriado largo.

Conoce los bancos que suspenderán su atención presencial por Semana Santa. Foto: Composición LR/Chat GPT.
Conoce los bancos que suspenderán su atención presencial por Semana Santa. Foto: Composición LR/Chat GPT.

¡Atención, ciudadanos! Durante este feriado largo por Semana Santa 2026, muchas personas buscan saber si los bancos atenderán o permanecerán cerrados. En Perú, estos días incluyen el Jueves Santo (2 de abril) y Viernes Santo (3 de abril), considerados feriados nacionales.

Únete a nuestro canal de política y economía

Por ello, entidades como el Banco de Crédito del Perú, BBVA y el Banco de la Nación aplican horarios especiales o suspenden la atención presencial en sus agencias. Sin embargo, los usuarios aún pueden realizar operaciones a través de cajeros automáticos y canales digitales durante el feriado largo.

TE RECOMENDAMOS

🚨 EN VIVO DEBATE PRESIDENCIAL 2026, HOY 30 DE MARZO: Forsyth, 'Popy', Molinelli y MÁS #Las10deldía

PUEDES VER: Solo uno de cada siete peruanos tiene tarjeta de crédito: la informalidad laboral frena la inclusión financiera

lr.pe

¿Cómo será la atención de los bancos en Semana Santa?

Se recomienda a los usuarios planificar sus operaciones con anticipación y utilizar canales digitales para evitar inconvenientes durante el feriado largo que inició el 2 de abril.

Banco de Crédito del Perú: Durante este Jueves Santo y Viernes Santo, el BCP no brinda atención en sus sedes. No obstante, sus usuarios podrán realizar -sin inconvenientes- operaciones a través de cajeros automáticos, la billetera digital y la banca móvil. En este caso, la atención presencial se retomaría HOY sábado 4 de abril.

La atención presencial en el BCP se retomaría el sábado 4 de abril. Foto: La República.

La atención presencial en el BCP se retomaría el sábado 4 de abril. Foto: La República.

Banco de la Nación: En el caso del BN, entidad financiera del Estado, tampoco brindará atención presencial a nivel nacional este 2 y 3 de abril. No obstante, los usuarios -ante cualquier inquietud o trámite- podrán acceder a su plataforma móvil para realizar, transferencias o depósitos.

El BN emitió un comunicado en sus redes confirmando que este 2 y 3 de abril no habrá atención en sus agencias. Captura: Banco de la Nación.

El BN emitió un comunicado en sus redes confirmando que este 2 y 3 de abril no habrá atención en sus agencias. Captura: Banco de la Nación.

Interbank: Por su parte, Interbank, que actualmente forma parte del Grupo Intercorp, no brindará atención en sus sedes durante este 2 y 3 de abril. Sin embargo, precisaron que su única atención presencial será en su Tienda Financiera Lima Airport 145, ubicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

De igual manera que los dos bancos mencionados anteriormente, los usuarios podrán realizar operaciones a través de la banca digital y los cajeros automáticos. Se espera que la atención presencial retorne este sábado 4 de abril.

Interbank no brindará atención en sus sedes durante Jueves Santo y Viernes Santo. Foto: La República.

Interbank no brindará atención en sus sedes durante Jueves Santo y Viernes Santo. Foto: La República.

PUEDES VER: SBS autoriza el ingreso de un nuevo banco y una financiera en Perú: ¿Cuáles son?

lr.pe

BBVA: Si bien los usuarios del BBVA Banco Continental podrán realizar consultas y operaciones mediante sus plataformas digitales, la entidad no atenderá presencialmente durante el feriado largo por Semana Santa. Se espera que este sábado retome la atención presencial en sus sedes.

El BBVA confirmó que la atención presencial retornará el 4 de abril. Captura: BBVA.

El BBVA confirmó que la atención presencial retornará el 4 de abril. Captura: BBVA.

Banco Pichincha Perú: Al igual que las otras entidades bancarias mencionadas, Pichincha no atenderá en sus agencias este jueves y viernes. Asimismo, precisaron que el sábado 4 de abril retornará la norma atención en su horario habitual, de 9:00 a.m. a 12:30 p.m.

A través de sus redes, el Banco Pichincha confirmó que no habrá atención presencial este 2 y 3 de abril. Captura: Banco Pichincha Perú.

A través de sus redes, el Banco Pichincha confirmó que no habrá atención presencial este 2 y 3 de abril. Captura: Banco Pichincha Perú.

Alternativas y canales digitales

Aunque las oficinas físicas estarán cerradas, los servicios financieros seguirán funcionando con normalidad. Los bancos han asegurado que sus sistemas digitales estarán activos todo el tiempo para que las operaciones no se detengan. De esta forma, los clientes podrán seguir manejando su dinero sin problemas.

Las personas podrán usar la banca por internet y las aplicaciones móviles para hacer transferencias, pagar servicios o revisar sus saldos en cualquier momento. Además, los cajeros automáticos y agentes en tiendas y farmacias seguirán disponibles para retirar o depositar efectivo.

Ingresó un nuevo banco a Perú, ¿Cuál es?

La SBS aprobó las resoluciones que autoriza el ingreso de una nueva entidad en el sistema financiero: Revolut Banjo Perú S.A. Este neobanco de origen británico se constituirá como un banco que operará 100% de forma digital.

Cabe precisar que la Ley de Bancos permite que en el Perú se creen entidades financieras que no necesitan tener oficinas físicas para atender al público.

Notas relacionadas
Solo uno de cada siete peruanos tiene tarjeta de crédito: la informalidad laboral frena la inclusión financiera

Solo uno de cada siete peruanos tiene tarjeta de crédito: la informalidad laboral frena la inclusión financiera

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Qué pasa si un candidato usa música sin permiso? Conoce las multas y riesgos en campaña

Elecciones 2026: ¿Qué pasa si un candidato usa música sin permiso? Conoce las multas y riesgos en campaña

LEER MÁS
SBS autoriza el ingreso de un nuevo banco y una financiera en Perú: ¿Cuáles son?

SBS autoriza el ingreso de un nuevo banco y una financiera en Perú: ¿Cuáles son?

LEER MÁS
¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

¿Cómo saber si estoy en AFP u ONP? Link de consulta con DNI para ver en qué fondo de pensiones estás

LEER MÁS
¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

¿Cómo puedo consultar si mi seguro EsSalud está activo? Asegurados en Perú pueden verificar afiliación con DNI en página VIVA

LEER MÁS
Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible este 2025

Cómo saber si tengo CTS en algún banco: así puedes consultar si tienes dinero disponible este 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

Ositrán sobre puerto de Chancay: "Ahora que leímos la demanda de Cosco, sí existe una vulneración a la soberanía del Perú"

LEER MÁS
SBS autoriza el ingreso de un nuevo banco y una financiera en Perú: ¿Cuáles son?

SBS autoriza el ingreso de un nuevo banco y una financiera en Perú: ¿Cuáles son?

LEER MÁS
Corte Suprema anula decreto de Pedro Castillo que prohibía tercerizar actividades principales de las empresas

Corte Suprema anula decreto de Pedro Castillo que prohibía tercerizar actividades principales de las empresas

LEER MÁS
Perú llega a las elecciones con 7 millones de trabajadores que ganan menos que el sueldo mínimo

Perú llega a las elecciones con 7 millones de trabajadores que ganan menos que el sueldo mínimo

LEER MÁS
ONP confirma el cronograma de pagos de abril 2026: ¿Eres pensionista o jubilado? Revisa cuándo te toca cobrar tu pensión paso a paso

ONP confirma el cronograma de pagos de abril 2026: ¿Eres pensionista o jubilado? Revisa cuándo te toca cobrar tu pensión paso a paso

LEER MÁS
Cuna Más: Congreso aprueba compensación económica de hasta S/1.130 para madres cuidadoras

Cuna Más: Congreso aprueba compensación económica de hasta S/1.130 para madres cuidadoras

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Enrique Vila-Matas: “La metaliteratura no existe, es algo inherente a la escritura, es en realidad un cliché crítico”

¿Cuánto es la multa por no votar en Elecciones Presidenciales 2026?

Alemania endurece reglas: hombres de hasta 45 años deberán avisar si viajan al extranjero ante plan militar

Economía

Sindicatos advierten protestas si el Gobierno de Balcázar mantiene decreto que privatiza Petroperú

Bono Techo Propio 2026: ¿Cumples con estos requisitos? Así puedes recibir hasta S/33.000 gratis para construir tu vivienda

El viento puede cambiar la matriz energética: Perú tiene potencial eólico para generar más de 20.000 MW, pero solo aprovecha el 5%

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Cuánto es la multa por no votar en Elecciones Presidenciales 2026?

Susana Baca: "Hay un cinismo político patrocinado por el Congreso y su alianza corrupta"

Elecciones 2026: Senado estaría conformado por Fuerza Popular, Ahora Nación, Renovación Popular y JPP

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025