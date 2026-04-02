¡Atención, ciudadanos! Durante este feriado largo por Semana Santa 2026, muchas personas buscan saber si los bancos atenderán o permanecerán cerrados. En Perú, estos días incluyen el Jueves Santo (2 de abril) y Viernes Santo (3 de abril), considerados feriados nacionales.

Por ello, entidades como el Banco de Crédito del Perú, BBVA y el Banco de la Nación aplican horarios especiales o suspenden la atención presencial en sus agencias. Sin embargo, los usuarios aún pueden realizar operaciones a través de cajeros automáticos y canales digitales durante el feriado largo.

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¿Cómo será la atención de los bancos en Semana Santa?

Se recomienda a los usuarios planificar sus operaciones con anticipación y utilizar canales digitales para evitar inconvenientes durante el feriado largo que inició el 2 de abril.

Banco de Crédito del Perú: Durante este Jueves Santo y Viernes Santo, el BCP no brinda atención en sus sedes. No obstante, sus usuarios podrán realizar -sin inconvenientes- operaciones a través de cajeros automáticos, la billetera digital y la banca móvil. En este caso, la atención presencial se retomaría HOY sábado 4 de abril.

La atención presencial en el BCP se retomaría el sábado 4 de abril. Foto: La República.

Banco de la Nación: En el caso del BN, entidad financiera del Estado, tampoco brindará atención presencial a nivel nacional este 2 y 3 de abril. No obstante, los usuarios -ante cualquier inquietud o trámite- podrán acceder a su plataforma móvil para realizar, transferencias o depósitos.

El BN emitió un comunicado en sus redes confirmando que este 2 y 3 de abril no habrá atención en sus agencias. Captura: Banco de la Nación.

Interbank: Por su parte, Interbank, que actualmente forma parte del Grupo Intercorp, no brindará atención en sus sedes durante este 2 y 3 de abril. Sin embargo, precisaron que su única atención presencial será en su Tienda Financiera Lima Airport 145, ubicada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

De igual manera que los dos bancos mencionados anteriormente, los usuarios podrán realizar operaciones a través de la banca digital y los cajeros automáticos. Se espera que la atención presencial retorne este sábado 4 de abril.

Interbank no brindará atención en sus sedes durante Jueves Santo y Viernes Santo. Foto: La República.

BBVA: Si bien los usuarios del BBVA Banco Continental podrán realizar consultas y operaciones mediante sus plataformas digitales, la entidad no atenderá presencialmente durante el feriado largo por Semana Santa. Se espera que este sábado retome la atención presencial en sus sedes.

El BBVA confirmó que la atención presencial retornará el 4 de abril. Captura: BBVA.

Banco Pichincha Perú: Al igual que las otras entidades bancarias mencionadas, Pichincha no atenderá en sus agencias este jueves y viernes. Asimismo, precisaron que el sábado 4 de abril retornará la norma atención en su horario habitual, de 9:00 a.m. a 12:30 p.m.

A través de sus redes, el Banco Pichincha confirmó que no habrá atención presencial este 2 y 3 de abril. Captura: Banco Pichincha Perú.

Alternativas y canales digitales

Aunque las oficinas físicas estarán cerradas, los servicios financieros seguirán funcionando con normalidad. Los bancos han asegurado que sus sistemas digitales estarán activos todo el tiempo para que las operaciones no se detengan. De esta forma, los clientes podrán seguir manejando su dinero sin problemas.

Las personas podrán usar la banca por internet y las aplicaciones móviles para hacer transferencias, pagar servicios o revisar sus saldos en cualquier momento. Además, los cajeros automáticos y agentes en tiendas y farmacias seguirán disponibles para retirar o depositar efectivo.

Ingresó un nuevo banco a Perú, ¿Cuál es?

La SBS aprobó las resoluciones que autoriza el ingreso de una nueva entidad en el sistema financiero: Revolut Banjo Perú S.A. Este neobanco de origen británico se constituirá como un banco que operará 100% de forma digital.

Cabe precisar que la Ley de Bancos permite que en el Perú se creen entidades financieras que no necesitan tener oficinas físicas para atender al público.