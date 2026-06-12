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Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este viernes 12 de junio, según Jhan Sandoval

Descubre lo que los astros tienen preparado para ti este día. Aries, Tauro, Géminis y los demás signos del zodiaco recibirán valiosas orientaciones para afrontar su jornada, según Jhan Sandoval.

Consulta el horóscopo de hoy, viernes 12 de junio.
Consulta el horóscopo de hoy, viernes 12 de junio. | Foto: composición LR
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Jhan Sandoval presenta el horóscopo HOY, viernes 12 de junio con las predicciones para los 12 signos del zodiaco. Conoce qué energías marcarán tu jornada y qué señales podrían influir en el amor, el trabajo, la economía y las decisiones más importantes del día. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les deparan los astros.

¿Qué dice el horóscopo de este viernes 12 de junio?

  • Aries: Las personas que te rodean piensan que te cuesta controlar tu carácter. Haz el esfuerzo de mostrar más serenidad y amabilidad a la hora de trabajar. Esto te permitirá acercar alianzas importantes.
  • Tauro: Recibirás una comunicación que te pondrá en alerta. Tendrás que salir de donde estés para atender una emergencia, pero gracias a la prontitud de tu respuesta y a la estrategia todo lo manejarás.
  • Géminis: Te darás cuenta que un compañero podría estar omitiendo información importante y esto podría perjudicarte. Mantente alerta de las acciones de otras personas y evitarás alguna decepción.
  • Cáncer: Intuyes por donde tienes que resolver ese problema, pero te está faltando fuente, información y recursos para hallar la estrategia. Acércate a las personas que puedan ayudarte, lo necesitas.
  • Leo: Es posible que recibas una crítica sobre tu labor. Escucha lo útil, pero evita tomar de manera personal el comentario. En el amor, ser radical y romper con tu relación traería lamentaciones posteriores.
  • Virgo: Un compañero te informará sobre situaciones que pronto se anunciarán. Saberlo de manera anticipada te permitirá tomar medidas adecuadas. En el amor, tu pareja desconfía y te lo dirá. 
  • Libra: Tendrás que adaptarte al ritmo lento y pausado de un compañero que tiene más experiencia que tú. Comprobarás que su método permitió detectar errores y lograr mejores resultados.
  • Escorpio: Te sientes confundido y no sabes qué decisión tomar. Ha llegado el momento de asesorarte por alguien que pueda orientarte por el camino correcto. La experiencia de otros te ayudará.
  • Sagitario: Haber afianzado lazos con otras personas te permite contar con una red de contactos a tu favor. Hoy te comunicarás con amistades que sabes pueden ayudarte a resolver tus problemas.
  • Capricornio: Te encargarán una nueva labor. Antes de ejecutar te detendrás para evaluar la estrategia y pensar en las personas que pueden integrar el proyecto. Tu visión será clara y positiva.
  • Acuario: Nadie está corriendo detrás de ti. No hay motivos para acelerarte. Necesitas bajar el ritmo con el que desarrollas tu labor y detente a mirar cada detalle. Con calma todo lo podrás manejar.
  • Piscis: Tendrás las palabras precisas para impresionar y cerrar los acuerdos que deseas. Solo evita decir algo que luego no puedas cumplir. En el amor, la persona que te mintió volverá a acercarse. Precaución.


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