➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este viernes 12 de junio, según Jhan Sandoval

Consulta el horóscopo de hoy, viernes 12 de junio. | Foto: composición LR

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Jhan Sandoval presenta el horóscopo HOY, viernes 12 de junio con las predicciones para los 12 signos del zodiaco. Conoce qué energías marcarán tu jornada y qué señales podrían influir en el amor, el trabajo, la economía y las decisiones más importantes del día. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les deparan los astros.

¿Qué dice el horóscopo de este viernes 12 de junio?

Aries: Las personas que te rodean piensan que te cuesta controlar tu carácter. Haz el esfuerzo de mostrar más serenidad y amabilidad a la hora de trabajar. Esto te permitirá acercar alianzas importantes.

Tauro: Recibirás una comunicación que te pondrá en alerta. Tendrás que salir de donde estés para atender una emergencia, pero gracias a la prontitud de tu respuesta y a la estrategia todo lo manejarás.

Géminis: Te darás cuenta que un compañero podría estar omitiendo información importante y esto podría perjudicarte. Mantente alerta de las acciones de otras personas y evitarás alguna decepción.

Cáncer: Intuyes por donde tienes que resolver ese problema, pero te está faltando fuente, información y recursos para hallar la estrategia. Acércate a las personas que puedan ayudarte, lo necesitas.

Leo: Es posible que recibas una crítica sobre tu labor. Escucha lo útil, pero evita tomar de manera personal el comentario. En el amor, ser radical y romper con tu relación traería lamentaciones posteriores.

Virgo: Un compañero te informará sobre situaciones que pronto se anunciarán. Saberlo de manera anticipada te permitirá tomar medidas adecuadas. En el amor, tu pareja desconfía y te lo dirá.

Libra: Tendrás que adaptarte al ritmo lento y pausado de un compañero que tiene más experiencia que tú. Comprobarás que su método permitió detectar errores y lograr mejores resultados.

Escorpio: Te sientes confundido y no sabes qué decisión tomar. Ha llegado el momento de asesorarte por alguien que pueda orientarte por el camino correcto. La experiencia de otros te ayudará.

Sagitario: Haber afianzado lazos con otras personas te permite contar con una red de contactos a tu favor. Hoy te comunicarás con amistades que sabes pueden ayudarte a resolver tus problemas.

Capricornio: Te encargarán una nueva labor. Antes de ejecutar te detendrás para evaluar la estrategia y pensar en las personas que pueden integrar el proyecto. Tu visión será clara y positiva.

Acuario: Nadie está corriendo detrás de ti. No hay motivos para acelerarte. Necesitas bajar el ritmo con el que desarrollas tu labor y detente a mirar cada detalle. Con calma todo lo podrás manejar.

Piscis: Tendrás las palabras precisas para impresionar y cerrar los acuerdos que deseas. Solo evita decir algo que luego no puedas cumplir. En el amor, la persona que te mintió volverá a acercarse. Precaución.



