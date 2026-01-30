HOYSuscripcion LR Focus

LINK oficial del ONPE para saber si eres miembro de mesa
Mundo

Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

En una publicación realizada en Truth Social, el mandatario eligió a Warsh como reemplazo de Jerome Powell, actual presidente de la Fed, quien termina su mandato en mayo.

Trump elige a su candidato para la Fed, en medio de la tensión que mantiene con Jerome Powell.
Donald Trump, presidente de Estados Unidos, nominó este viernes a Kevin Warsh, financiero y ejecutivo bancario, como nuevo presidente de la Reserva Federal. Dicha postulación la hizo oficial a través de su red social Truth, donde, en una extensa publicación, destacó los logros de su candidato.

"Conozco a Kevin desde hace mucho tiempo y no tengo ninguna duda de que pasará a la historia como uno de los mejores presidentes de la Reserva Federal, quizás el mejor. Además, es una persona central y nunca te decepcionará. ¡Felicitaciones, Kevin!", se leyó en su mensaje.

¿Quién es Kevin Warsh?

Kevin Warsh, como destacó Trump en su publicación, se convirtió en el gobernador más joven de la Reserva Federal a los 35 años de edad, representándolos ante el Grupo de los Veinte (G-20) y como emisario de la Junta ante las economías emergentes y avanzadas de Asia.

Antes de su nombramiento en la Junta, como se le conoce a la Reserva Federal, Kevin fue asistente especial del presidente para política económica y secretario ejecutivo del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca. Anteriormente, fue miembro del Departamento de Fusiones y Adquisiciones de Morgan Stanley & Co., en Nueva York, donde se desempeñó como vicepresidente y director ejecutivo.

"Un títere de Trump"

En declaraciones para el Financial Times, Stephen Brown, economista jefe adjunto para América del Norte en Capital Economics, dijo que Warsh era una "opción relativamente segura", y expresó que "las posturas agresivas de Warsh deberían ayudar a contrarrestar las preocupaciones de que pueda transformarse en un títere de Trump".

Por otra parte, Bill Campbell, gestor de cartera de DoubleLine, sostuvo al mismo medio que "Warsh es una elección más ortodoxa del presidente Trump para presidente de la Fed, y las reacciones impulsivas del mercado parecen reflejarlo".

