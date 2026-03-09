Petróleo modera su abrupta subida tras advertencia del G7: dólar cierra al alza en S/3,490 y Bolsa de Lima cae

La tensión en Medio Oriente elevó la volatilidad del petróleo y generó caídas en la bolsa y un alza en el tipo de cambio.

El precio del petróleo se desinfló este lunes 9 de marzo tras el pronunciado repunte registrado en las últimas horas. El crudo Brent, referencia internacional, llegó a alcanzar los US$119 por barril, su nivel más alto no visto desde el 2022, pero luego retrocedió y actualmente se ubica por debajo de los US$100.

La volatilidad del mercado energético se debe a la escalada del conflicto en Medio Oriente (guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán) y a las restricciones en el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por donde transita cerca del 20% del petróleo que se comercializa en el mundo. Esta situación ha elevado el riesgo en los mercados energéticos y presionado los precios al alza.

Frente a esta situación, los ministros de Finanzas del G7, que es el grupo que reúne a las principales economías industrializadas, evaluaron la posibilidad de liberar entre 300 y 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas para aumentar la oferta global y frenar el avance de los precios. La propuesta se discute en coordinación con la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Sin embargo, por ahora no se ha tomado una decisión definitiva. El ministro francés de Finanzas, Roland Lescure, señaló que el grupo continuará monitoreando la evolución del mercado.

"Estamos dispuestos a tomar todas las medidas necesarias, incluyendo el uso de reservas estratégicas, para estabilizar los mercados", afirmó. Sin embargo, precisó que actualmente no existen problemas de suministro de petróleo ni de gas en Europa o Estados Unidos, por lo que el uso de estas reservas no sería necesario por el momento.

Está prevista una nueva reunión, esta vez entre ministros de Energía, para volver a evaluar la situación. Aun así, el solo anuncio de una posible liberación de reservas de petróleo ayudó a frenar el fuerte aumento del precio del crudo registrado al inicio de la jornada.

Bolsa de Lima cae

En el mercado local, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) inició la semana con pérdidas. Los principales índices bursátiles, indicadores que miden el desempeño de las acciones más importantes del mercado registraron retrocesos.

El índice MSCI NUAM Perú General, que explica el comportamiento de la mayoría de empresas que cotizan en la bolsa peruana, cayó 2,20% y se ubicó en 52.602,79 puntos.

En tanto, el MSCI NUAM Perú Select Capped, que agrupa a un conjunto reducido de compañías líderes del mercado, retrocedió 1,88% hasta 1.352,39 puntos.

Por su parte, el MSCI NUAM Perú Select, otro indicador que sigue el desempeño de acciones representativas de la plaza local, registró una caída de 1,53%, situándose en 2.547,16 puntos.

Precio del dólar cierra al alza en S/3,490

En el mercado cambiario, el dólar abrió la jornada en S/3,487, según datos de Bloomberg, lo que representó un avance de 0,17% frente al cierre del último viernes.

Al cierre del día, el billete verde cerró en S/3,4905, de acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), con un alza de 0,27% respecto a la jornada previa, cuando se ubicó en S/3,4810.

El cierre de la jornada de hoy es el más alto en seis meses cuando el 26 setiembre del 2025 cotizó en S/3,4940