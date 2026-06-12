José Balcázar respalda eventual indulto a Pedro Castillo y otros políticos: "El país necesita es una pacificación"

José Balcázar respalda eventual indulto a Pedro Castillo y otros políticos: "El país necesita es una pacificación"

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El presidente José María Balcázar no descartó respaldar un eventual indulto a favor del exmandatario Pedro Castillo y demás políticos, pues considera que ello promoverá la "pacificación del país".

"Tenemos que hacer un punto de quiebre, algo como hicieron los españoles tras la caída de Franco o los alemanes mismos después de la Segunda Guerra Mundial. Todos los alemanes depusieron intereses personales, políticos y se unieron para hacer un país moderno y nuevo. Y vean cómo han desarrollado", declaró en diálogo con Exitosa.

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Asimismo, comunicó que, en su momento, podrían evaluar "todo tipo de indultos o amnistía en coordinación con la Comisión Permanente".

"Hay tantos procesos penales contra líderes políticos que tienen años y no han podido ser probados", dijo.

Extendió, incluso, esa posición a quien resulte victorioso en la segunda vuelta. "En realidad, lo que necesita el país, si ganara, por ejemplo, la lideresa de Fuerza Popular, es llegar a consensos. No se puede gobernar un país dividido", anotó.

Comisión de Gracias Presidenciales rechazó pedido de indulto

El 10 de junio, la Comisión de Gracias Presidenciales concluyó que no cumplía con los requisitos establecidos para acceder a este beneficio, por lo que el exmandatario continuará sujeto a las medidas dispuestas por las autoridades competentes.

Tras conocerse la decisión, el abogado de Castillo, Carlos Perea, indicó a La República que la defensa no centrará sus esfuerzos en nuevos pedidos de indulto, sino en una estrategia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Según explicó, este tema fue uno de los principales asuntos que abordó durante una reunión sostenida la mañana de este martes con el exmandatario en el penal de Barbadillo.

Perea señaló que actualmente trabajan en la recopilación y evaluación de documentos que serán incorporados a la presentación internacional. "Hemos hablado sobre la estrategia de cómo vamos a desarrollar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de dónde lo vamos a manejar y qué documentos debemos advertir", declaró el abogado. Además, agregó que Castillo considera que existen distintos escenarios respecto a su situación jurídica y que una de las alternativas que observa es la intervención del sistema interamericano.

El abogado afirmó que Castillo considera que la vía internacional representa una alternativa importante para cuestionar su situación jurídica. Por ello, remarcó que las próximas acciones estarán enfocadas en preparar la documentación necesaria y definir la estrategia que será presentada ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Respecto al rechazo del nuevo pedido de indulto, Perea sostuvo que, desde una perspectiva jurídica, este resultado era previsible. Según explicó, el indulto requiere que exista una sentencia firme y consentida, situación que, a su juicio, no se configura en el caso del expresidente. Por ese motivo, señaló que la defensa evalúa otros mecanismos legales distintos a ese beneficio presidencial.