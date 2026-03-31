Revolut Bank Perú S.A. será un banco digital, mientras que Kori Financiera S.A. se enfocará en créditos para micro y pequeñas empresas. Foto: Composición LR.

Revolut Bank Perú S.A. será un banco digital, mientras que Kori Financiera S.A. se enfocará en créditos para micro y pequeñas empresas. Foto: Composición LR.

Es oficial. La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó las resoluciones que autorizan el ingreso de dos nuevas entidades en el sistema financiero: Revolut Bank Perú S.A. y Kori Financiera S.A.

En el caso de Revolut Bank Perú S.A. (con sede en Reino Unido) se constituirá como un banco que operará 100% de forma digital. Cabe precisar que la Ley de Bancos permite que en el Perú se creen entidades financieras que no necesitan tener oficinas físicas para atender al público.

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En tanto, Kori Financiera S.A. (de origen nacional) estará centrado en el otorgamiento de créditos a la microempresa y la pequeña empresa, mediante productos de crédito individuales y grupales. Ambas entidades ya tienen permiso para organizarse, pero solo podrán empezar a operar cuando obtengan la licencia de funcionamiento.

SBS: "Promoverá una mayor competencia"

La SBS, ante la rápida evolución de la industria financiera, trabaja desde hace meses en agilizar el ingreso de nuevas entidades al sistema financiero, incorporando una mayor eficiencia en el proceso de licenciamiento.

Sergio Espinosa, superintendente de la SBS, explicó: “Las medidas para agilizar las licencias tienen como efecto una mayor competencia en el sistema financiero y nuestro enfoque es tener una mayor eficiencia en las decisiones que toma la SBS”. En ese sentido, la Superintendencia también creó la Coordinación Ejecutiva de Organización de Empresas (CEO) para agilizar el ingreso de nuevas entidades a los sistemas financiero, de seguros y privado de pensiones.

La CEO se constituirá en la "puerta de entrada" a los sistemas supervisados, y se encargará únicamente de atender las solicitudes en la etapa de organización. Su equipo estará integrado por profesionales de alto nivel que garantizarán una evaluación técnica integral, así como el cumplimiento de los requisitos y exigencias establecidos por el supervisor.

Primera etapa: autorización de organización

Como se recuerda, desde octubre de 2024, la SBS ha otorgado autorización de organización a Prex Perú Empresa de Crédito S.A., Banco BTG Pactual Perú S.A., BK Empresa de Crédito S.A., Bipay Empresa Emisora de Dinero Electrónico, Nacional de Seguros S.A. y Fe Seguros S.A.

Cabe destacar que el proceso de licenciamiento comprende, en una primera etapa, la autorización de organización. Tras obtenerse la autorización, las entidades deberán cumplir con los requerimientos y exigencias establecidos en el marco legal y regulatorio aplicable para que la SBS evalúe y, de corresponder, otorgue la autorización de funcionamiento.

En Perú son 20 los bancos autorizados para captar depósitos. Entre ellos se encuentran Banco Falabella, el BCP, Interbank, Scotiabank Perú, entre otros.