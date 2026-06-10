Mundial 2026 por América TV: qué partidos de fase de grupos se verán gratis por señal abierta en Perú
Los hinchas peruanos cuentan los días para ver a Messi, Cristiano, Neymar y Mbappé. Revisa los 25 partidos de la fase de grupos del Mundial 2026 que transmitirá América TV gratis.
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La fiebre del Mundial 2026 llega a las pantallas peruanas. A pesar de que la selección no logró obtener ninguno de los 48 cupos, hay muchos aficionados que no quieren perderse los partidos ni ver a jugadores de la talla de Neymar, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Kylian Mbappé.
En medio de este escenario, América TV confirmó que transmitirá 25 cotejos de la fase de grupos; por ello, utilizará el canal 4 de señal abierta y su app América tvGO.
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Partidos del Mundial por América TV
En total, América TV transmitirá 40 partidos del Mundial 2026 (25 de la fase de grupos y 15 de la ronda final).
Fecha 1
- México vs Sudáfrica (11 de junio - 2.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Canadá vs Bosnia y Herzegovina (12 de junio - 2.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Estados Unidos vs Paraguay (12 de junio - 8.00 p. m.) - Exclusivo por América TV Go
- Brasil vs Marruecos (13 de junio - 5.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Países Bajos vs Japón (14 de junio - 3.00 p. m.) - Exclusivo por América TV Go
- Costa de Marfil vs Ecuador (14 de junio - 6.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Bélgica vs Egipto (15 de junio - 2.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Francia vs Senegal (16 de junio - 3.00 p. m.) - Exclusivo por América TV Go
- Argentina vs Argelia (16 de junio - 8.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Inglaterra vs Croacia (17 de junio - 3.00 p. m.) - Señal abierta por TV
Fecha 2
- Suiza vs Bosnia y Herzegovina (18 de junio - 2.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- México vs Corea del Sur (18 de junio - 8.00 p. m.) - Exclusivo por América TV Go
- Turquía vs Paraguay (19 de junio - 10.00 p. m.) - Exclusivo por América TV Go
- Países Bajos vs Suecia (20 de junio - 12.00 p. m.) - Exclusivo por América TV Go
- Alemania vs Costa de Marfil (20 de junio - 3.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- España vs Arabia Saudita (21 de junio - 11.00 a. m.) - Señal abierta por TV
- Uruguay vs Cabo Verde (21 de junio - 5.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Noruega vs Senegal (22 de junio - 7.00 p. m.) - Exclusivo por América TV Go
- Inglaterra vs Ghana (23 de junio - 5.00 p. m.) - Exclusivo por América TV Go
- Colombia vs RD Congo (23 de junio - 9.00 p. m.) - Señal abierta por TV
Fecha 3
- Escocia vs Brasil (24 de junio - 5.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Ecuador vs Alemania (25 de junio - 3.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Noruega vs Francia (26 de junio - 2.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Uruguay vs España (26 de junio - 7.00 p. m.) - Señal abierta por TV
- Colombia vs Portugal (27 de junio - 6.30 p. m.) - Señal abierta por TV
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¿Cuándo empieza el Mundial 2026?
El Mundial 2026 empieza el jueves 11 de junio con el partidazo entre el anfitrión México y Sudáfrica en el mítico Estadio Azteca.