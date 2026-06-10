El Niño Costero seguiría hasta 2027: el próximo gobierno enfrentará un nuevo desafío para la economía peruana

La alerta del ENFEN se mantendría hasta febrero del próximo año y obligará a la nueva administración a reforzar medidas de prevención frente a posibles impactos en infraestructura, agricultura y pesca. | Difusión

La alerta del ENFEN se mantendría hasta febrero del próximo año y obligará a la nueva administración a reforzar medidas de prevención frente a posibles impactos en infraestructura, agricultura y pesca. | Difusión

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Mientras el Perú espera conocer quién ocupará Palacio de Gobierno tras la ajustada segunda vuelta presidencial, el último informe de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) anticipa un escenario que pondrá a prueba la capacidad de las nuevas autoridades para anticipar riesgos, proteger sectores productivos y reforzar las acciones de prevención en las regiones más vulnerables.

El organismo mantiene el estado de 'Alerta de El Niño Costero' y prevé que el fenómeno se prolongaría, por lo pronto, hasta febrero de 2027, con una mayor probabilidad de alcanzar una magnitud moderada. Asimismo, estima el desarrollo de un evento El Niño en el Pacífico ecuatorial central entre junio de este año y febrero del próximo, un escenario que, aunque tendría una intensidad predominantemente débil, podría fortalecerse hacia finales de 2026.

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Si bien el ENFEN no prevé por ahora condiciones extremas, la advertencia cobra relevancia porque coincide con el inicio de una nueva gestión presidencial. La experiencia de años anteriores ha demostrado que los eventos asociados al calentamiento del mar pueden afectar actividades productivas, alterar cultivos, generar pérdidas económicas y poner presión sobre la infraestructura en distintas regiones del país.

En este caso, la pregunta ya no es únicamente cuánto durará el fenómeno, sino qué tan preparado está el Perú para afrontar un escenario climático que podría acompañar gran parte del primer año de gobierno de quien resulte elegido presidente.

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Fenómeno de El Niño: agricultura vuelve a encender señales de alerta

Uno de los sectores que observa con mayor atención la evolución de las condiciones climáticas es el agro, una actividad que ya ha mostrado señales de vulnerabilidad durante los primeros meses de este año.

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el subsector agrícola registró una caída de 2,06% en marzo, afectado por condiciones climáticas adversas que impactaron el desempeño de diversos cultivos. Entre los productos más golpeados figuraron el café, cacao, mango y aceituna, varios de ellos vinculados tanto al consumo interno como a las exportaciones.

El café, por ejemplo, reportó una contracción de 14,91%, mientras que el cacao retrocedió 18,13%. En el caso del mango, la producción disminuyó 10,8%, reflejando los efectos de temperaturas que alteraron el desarrollo normal de los cultivos.

La preocupación no se limita a los resultados ya observados. Hace unos días, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que las temperaturas cálidas continúan influyendo en los cultivos de la costa peruana, generando alteraciones en procesos fisiológicos clave para el desarrollo de las plantas.

De acuerdo con la entidad, las actuales condiciones térmicas están afectando procesos como la inducción floral y la floración de diversos frutales. En Piura, por ejemplo, se han reportado alteraciones en la inducción floral del mango, especialmente en parcelas con menor manejo agronómico. Asimismo, el incremento de temperaturas aceleró la maduración y cosecha del palto Hass en la costa norte, además de reducir el calibre de algunos frutos.

El Senamhi también observó efectos en cultivos de papa en los valles costeros de Ica, donde determinadas variedades presentan dificultades en el establecimiento de plántulas y en la formación de tubérculos debido a las condiciones térmicas registradas durante los últimos meses.

Aunque todavía resulta prematuro anticipar impactos sobre la producción agrícola de 2027, especialistas coinciden en que la persistencia de temperaturas por encima de lo normal representa un factor de riesgo que deberá ser monitoreado de cerca durante los próximos meses.

El propio ENFEN señaló que para el trimestre junio-agosto las temperaturas del aire continuarían por encima de sus valores climatológicos a lo largo de la costa peruana debido a la persistencia del calentamiento del mar.

Prevención e infraestructura, tareas pendientes para la próxima administración

Esta alerta emitida por el ENFEN vuelve a poner sobre la mesa un debate recurrente en el país: la capacidad del Estado para anticiparse a los impactos de fenómenos climáticos prolongados.

Si bien el organismo prevé lluvias dentro de rangos normales para la costa norte durante los próximos meses y caudales normales en la vertiente del Pacífico, también recomienda expresamente a los tomadores de decisiones considerar escenarios de riesgo y adoptar medidas de prevención y preparación frente a la continuidad del fenómeno.

La recomendación adquiere especial relevancia porque el propio ENFEN advierte que la continuidad de El Niño Costero podría coincidir con la próxima temporada de lluvias, comprendida entre septiembre de 2026 y abril de 2027.

En ese escenario, la atención vuelve a centrarse en la ejecución de obras de prevención, sistemas de drenaje, defensas ribereñas y proyectos orientados a reducir la vulnerabilidad de las regiones más expuestas a inundaciones y huaicos.

La discusión también ocurre en un contexto de limitaciones presupuestales y crecientes demandas de gasto público, lo que obligará al próximo gobierno a definir prioridades en materia de infraestructura y gestión del riesgo.

A ello se suma el impacto potencial sobre otros sectores estratégicos. El ENFEN advirtió que las condiciones cálidas seguirán modificando el hábitat de la anchoveta, ocasionando su desplazamiento hacia zonas más profundas y hacia el sur del litoral peruano. Además, prevé que continúe registrándose la presencia inusual de especies asociadas a aguas cálidas en la costa norte y centro del país.

Aunque todavía no es posible determinar la magnitud de los efectos económicos que podría generar este escenario, la advertencia del ENFEN deja claro que el próximo gobierno tendrá que mirar más allá de las urgencias políticas y económicas inmediatas. Quien asuma la Presidencia recibirá también el desafío de fortalecer la capacidad de prevención del Estado frente a un fenómeno climático que podría extenderse durante gran parte de su primer año de gestión y poner nuevamente a prueba la resiliencia de la economía peruana.