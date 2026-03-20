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Keiko Fujimori lleva al Senado a exgobernador de Ucayali que estuvo preso por corrupción

Jorge Velásquez, candidato al Senado, fue condenado por corrupción con una pena de 5 años y 4 meses de cárcel.

Jorge Velásquez Portocarrero, candidato al Senado por Fuerza Popular.
Jorge Velásquez Portocarrero, candidato al Senado por Fuerza Popular. | Composición/LR

Se trata de Jorge Velásquez Portocarrero, exgobernador de Ucayali que fue sentenciado por corrupción y ahora se presenta como candidato al Senado por Fuerza Popular.

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El caso que lo llevó a la cárcel fue un proceso de adjudicación, el cual fue direccionado por Velásquez. Declaraciones del personal de logística afirmaron que el entonces gobernador de la región dio la orden directa para que el proceso tuviera como ganador al hospedaje de la esposa de su amigo y abogado Lizandro Leveau Pezo.

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Además, Velásquez Portocarrero también ha registrado ingresos que no se alinean con la vida que lleva. Y, en 2017, la Dirección de Lavado de Activos de la Policía Nacional le incautó cinco avionetas y allanó 17 inmuebles vinculados a él como parte del operativo Manto Verde 2. 

Recientemente, luego de haber recuperado su libertad, Velásquez viajó a Punta Cana sin tener una actividad laboral conocida y luego se fue a España. Velásquez, en su declaración ante el Jurado Nacional de Elecciones, reportó ingresos anuales de S/ 78.000, lo que equivale a unos S/ 6.500 mensuales, una cantidad que no parece coincidir con los desembolsos de sus viajes y su extensa campaña. 

Su situación judicial aún no ha sido resuelta. Aunque asegura no tener investigaciones vigentes, registros fiscales indican que sigue siendo investigado por varios delitos, entre ellos lavado de activos, soborno electoral y corrupción. 

Entre sus casos pendientes figuran denuncias por organización criminal, concusión y negociación incompatible. Sin embargo, el candidato está en campaña al Senado por Fuerza Popular. A pesar de afirmar que no busca inmunidad parlamentaria, alcanzar una curul en el Senado le otorgaría prerrogativas que podrían influir en el desarrollo de estos procesos judiciales. 

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