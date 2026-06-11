Fabio Agostini gana la final de 'La casa de los famosos 6' y se lleva impresionante premio de $200.000
El modelo español Fabio Agostini se coronó campeón de la sexta temporada de 'La casa de los famosos' de Telemundo. Tras 115 días de convivencia, ganó frente a Celinee Santos.
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La sexta temporada de 'La casa de los famosos' llegó a su desenlace con una gala cargada de tensión y expectativa. Tras 115 días de convivencia marcada por estrategias, alianzas rotas y momentos de alta polémica, el reality de Telemundo apagó las luces de su mansión para anunciar al nuevo campeón: Fabio Agostini.
El modelo e influencer español de 36 años se consagró en esta edición del programa y se llevó a casa el maletín con $200.000 al imponerse en la final frente a Celinee Santos.
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Fabio Agostini es el ganador de ‘La casa de los famosos 6’
En una final que reunió a cinco sobrevivientes, la audiencia fue la encargada de decidir quién se quedaría con el codiciado maletín. La votación se mantuvo abierta hasta los últimos minutos de la transmisión, lo que aumentó la incertidumbre entre los seguidores del ‘La casa de los famosos 6’.
Finalmente, Fabio Agostini se impuso como ganador absoluto y se llevó el premio de $200.000, consolidando su paso como uno de los participantes más estratégicos y polémicos de la temporada. La producción destacó que tanto él como Celinee Santos fueron considerados “los dos mejores” del ciclo, razón por la cual ‘La Jefa’ los invitó a salir de la mansión antes de anunciar al campeón.